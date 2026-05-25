Danko ragaszkodik Taraba leváltásához, kedden beterjeszti a javaslatát a kormányfőnek

Andrej Danko, az SNS elnöke ragaszkodik Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter leváltásához. Az erre vonatkozó hivatalos javaslatot kedden akarja benyújtani Robert Fico kormányfőnek. Hozzátette, a politika a kompromisszumokról szól, beszélt Tarabával, elmondták az érveiket, és igyekeznek konstruktív megoldást találni. A helyzetet még a héten meg akarják oldani. Danko leszögezte, hogy parlament zökkenőmentesen fog működni – erről újságíróknak nyilatkozott a hétfői koalíciós tanács után.

„Szeretném mindenki előtt világosan leszögezni, hogy nem változott a véleményem a miniszterelnök-helyettessel kapcsolatban (Taraba – a TASR megj.), és a tegnapi nyilatkozatok után nem is változhat. A leváltásával kapcsolatos döntésünk végleges és visszavonhatatlan. Természetesen a politika a kompromisszumokról szól. Sok mindent megbeszéltünk ma, és talán ezt korábban kellett volna megtennünk, de biztosíthatom önöket, hogy Tarabával is törekszünk a konstruktív párbeszédre, hogy megtaláljuk a kiutat, és biztosított legyen a kormány működése” – jelentette ki az SNS elnöke.

Azt is elmondta, ő nem akarja tovább mélyíteni a konfliktust és fokozni a feszültséget.

Leszögezte, pártja elnökeként természetesen a környezetvédelmi tárcáért is felelősséget visel, ezért joga van megfogalmazni a fenntartásait és az elégedetlenségét.

Hozzátette, Taraba több érvét is elfogadta. „Cserébe én is elfogadtam néhányat az övéi közül, és még a héten szeretnénk politikai megoldást találni” – tette hozzá.

Állítása szerint Taraba lehetséges utódjáról még nem tárgyaltak, és nem módosítják a koalíciós szerződést. Az SNS elnöke leszögezte, a parlament zökkenőmentesen fog működni. „Szerintem nem lesznek sokkoló kimenetelű szavazások, mivel átvettünk minden törvényjavaslatot, azokat szeptemberre halasztjuk és a pénzügyminiszterrel kerülnek megvitatásra, amelyek érintenék az állami költségvetést” – tette hozzá.

A kormányhivatal hétfőn arról tájékoztatott, hogy a koalíciós tanács megállapodott a kezdődő parlamenti ülésszakkal kapcsolatos kérdésekben.

Danko azért akarja leváltatni Tarabát, mert mint mondja, elfogadhatatlan, hogy a környezetvédelmi miniszter kisajátítsa a tárcája sikereit, a kudarcokat pedig az SNS nyakába varrja.

Taraba viszont nem készül távozni a posztjáról, állítása szerint Danko minden információt megkap a minisztérium működéséről. Autonóm miniszternek tartja magát abban az értelemben, hogy tartja magát a törvényekhez.

A kormányfő többször kijelentette, hogy nem készül kormányátalakításra, az az elsődleges, hogy meglegyen a parlamenti kormánytöbbség és elfogadják a 2027-es költségvetést. Szerinte Tarabának komoly szerepe van a kormányban, és eredményeket is fel tud mutatni.

TASR/Felvidék.ma