A magyar jégkorong-válogatott vereséggel fejezte be a zürichi elit-világbajnokságot

A bennmaradó magyar válogatott 8-1-re kikapott a lett csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján, kedden, és ezzel összesítésben a 14. helyen végzett.

A negyeddöntőbe jutó lettek a meccs nagy részében komoly fölényben játszottak, öt emberelőnyükből négy gólt lőttek, és egyszer emberhátrányban is eredményesek voltak. A becsületgólt Nemes Márton ütötte a 38. percben.

Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata egy győzelemmel és hat vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben.

Ezúttal is – sorozatban negyedszer – Csollák Márkó és Galló Vilmos maradt ki a csapatból, a kapuban Bálizs Bence kezdett.

A lettek számára volt igazi tétje az összecsapásnak, hiszen nekik győzniük kellett, hogy a negyeddöntőbe jussanak, míg a magyarok fixen a hetedik helyen voltak a csoportkör zárása előtt is.

A balti állam – ahol messze a hoki a legnépszerűbb sportág – a II. világháborút követően az eddigi mindhárom tétmérkőzését nagy fölénnyel nyerte (10-2, 9-0, 7-3) a magyarokkal szemben, az egyetlen magyar diadal az 1933-as prágai Eb-n született (3-0), míg az 1938-as budapesti barátságos találkozón 2-2 született.

A lettek szorongattak, és csak akkor enyhült a nyomás, amikor Sandis Vilmanist kiállították Hadobás Zétény „levadászásáért”. Amikor viszont Tornyai Gábort küldték ki, akkor jött az első gól. A fórt 7 másodperc alatt értékesítette Rudolfs Balcers egy pontos keresztpasszt követően.

A szünet előtti percben jött még egy emberelőnyös lett találat, Hadobás kiállításakor Deniss Smirnovs ért bele egy kékvonalas lövésbe.

Már csak 12 másodperc volt hátra a pihenőig, amikor a magyar védelem már „aludt”, Eduards Tralmaks pedig közelről lőtt köténygólt, Bálizs csak kereste a pakkot.

A második harmadban egy kontrából komoly magyar helyzet alakult ki, ám kimaradt, a túloldalon pedig Kiss Rolandot állították ki. Ekkor érkezett a harmadik lett emberelőnyös találat, a kapu elé berobbanó Toms Andersonsnak nem volt nehéz dolga, elfeledkeztek róla.

Kisvártatva Sofron István szépíthetett volna, de a botjában maradt a gól.

A 35. percben a rivális elhozta a bulit a magyar zónában, Miks Tumanovs lökete pedig Horváth Bence lábán váltott irányt, így Bálizs nem védhetett, bár a vállát csípte a korong.

Még a szünet előtt aztán Hadobás adott szép passzt Nemes Mártonnak, aki a bal felső sarokba emelt.

A fordulás után Bálizst a kapuvas mentette meg az újabb góltól, Hadobás kiállítását pedig sikerült megúszni jó blokkoknak köszönhetően. Erdély Csanád előtt is adódott lehetőség, Kristers Gudlevskis védett.

Az utolsó öt percre kanyarodva megint bizonytalankodott a magyar védelem, Renars Krastenbergs keresztpasszból húzta a léc alá a pakkot. És még nem volt vége! A lettek előbb emberhátrányuk alatt Sandis Vilmanis bolondított meg mindenkit, és bombázott a jobb felső sarokba, majd – már Szongoth Domán büntetésekor – jól tette bele ütőjét egy kékvonalas lövésbe.

