Home Itt és Most Raši szerint az erős önkormányzatok nélkül nincs modern állam
BN
Fotó: TASR

A modern állam nem működhet erős és megbecsült önkormányzatok nélkül, ugyanakkor az önkormányzatok sem fejlődhetnek hatékony együttműködés és partnerség nélkül az állammal – jelentette ki Richard Raši, a szlovák parlament elnöke a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) 38. közgyűlésének megnyitóján.

„Örülök annak, hogy az elengedhetetlen együttműködés jegyében a nemzeti tanácsban, a Szlovák Belügyminisztériummal együttműködve szakmai vitákat és kerekasztal-beszélgetéseket kezdeményeztünk, ahol az önkormányzatok képviselőinek javaslatai is elhangzottak” – fogalmazott Raši.

Hozzátette:

Ezek közül számos kezdeményezés már konkrét törvényjavaslatok formájában is megjelent. Példaként a parkolás szabályozását, illetve a helyi fejlesztési illeték kérdését említette.

A parlament elnöke egyetértett a közigazgatás modernizációjának és reformjának fontosságával, és méltatta az önkormányzati szövetségek által kidolgozott szakmai anyagokat. Bízik abban is, hogy a következő időszakban előrelépés történik az önkormányzati modernizáció ügyében, mégpedig a parlament közigazgatási és regionális fejlesztési bizottsága mellett létrejövő, önkormányzati reformmal foglalkozó bizottság révén.

„Ez olyan tér lehet, ahol találkozik a gyakorlati tapasztalat és a szakmai szemlélet, és ahol hosszú távon is működőképes, koncepcionális megoldások születhetnek”

– hangsúlyozta.

Raši szerint az európai uniós források hatékony lehívásához és a reformokkal való összekapcsolásához elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok is részt vegyenek az új programozási időszak kialakításában.

„Kevesebb improvizációra, kevesebb íróasztal mögött hozott döntésre, ezzel szemben több partnerségre és a régiók hangjának meghallgatására van szükség”

– emelte ki.

A házelnök egyúttal támogatásáról biztosította azt a törekvést is, hogy az önkormányzatok kikerüljenek az úgynevezett adósságfék szankciós mechanizmusának hatálya alól.

„Hiszem, hogy hamarosan a parlament elé kerül az a javaslat, amelynek értelmében az adósságfék és az önöket korlátozó költségvetési limitek jelentősen kevésbé érintenék az önkormányzatokat”

– mondta az önkormányzati vezetőknek címezve szavait.

Az önkormányzati szövetség legfőbb testületének kétnapos, május 26–27-én zajló tanácskozását a „Szlovákia fejlődése a városokban és községekben kezdődik – NÖVEKEDÉS” mottóval rendezik meg.

A közgyűlés fő témái között szerepel a ZMOS következő évre szóló prioritásainak elfogadása, az önkormányzatokat érintő aktuális kihívások, valamint a közigazgatás, a területfinanszírozás és Szlovákia beruházási fejlesztésének jövője. A résztvevők emellett értékelik a szervezet elmúlt évi tevékenységét is.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

