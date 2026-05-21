Fico nem készül kormányátalakításra, Tarabát alkalmas miniszternek tartja

Robert Fico kormányfő nem készül a kabinet átalakítására, és korábban sem jelentett be ilyet. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt, reagálva Andrej Danko, a koalíciós SNS elnöke javaslatára, miszerint a párt kész lenne lecserélni saját jelöltjét, Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert.

Fico közölte, tudomásul veszi az SNS felvetését, de mivel nincs napirenden kormányrekonstrukció, jelenleg nincs oka közvetlenül foglalkozni Taraba leváltásával. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha az SNS pontosítaná a javaslatát, és valóban ragaszkodna Taraba menesztéséhez, akkor a miniszterelnök garanciát kérne arra, hogy a kormánykoalíció továbbra is működőképes többséggel rendelkezik a parlamentben.

„Tomáš Tarabát nagyon alkalmas miniszternek tartom, de számomra a legfontosabb az, hogy a kormánykoalíciónak meglegyen a többsége, és működni tudjon” – jelentette ki Fico.

A kormánytöbbség megőrzése az elsődleges szempont

A miniszterelnök úgy fogalmazott, megérti, hogy az SNS-ben belső politikai kérdéseket rendeznek, de ezek nem vezethetnek politikai válsághoz, és nem veszélyeztethetik a kormány működését. Mint mondta, ha a Szlovák Nemzeti Párt garantálni tudná, hogy bármilyen személyi változás nem befolyásolja a kormánytöbbséget és a kabinet működését, akkor azt a párt belső döntéseként kezelné.

Fico ugyanakkor jelezte, nem szeretné, ha az SNS belső ügyei veszélybe sodornák a parlamenti többséget. A kérdésről a koalíciós tanács ülésén is egyeztetni kíván, amelyet várhatóan hétfőn vagy kedden tartanak.

A kormányfő szerint nincs értelme leváltani valakit, ha ez ahhoz vezetne, hogy a koalíció elveszíti a 78 képviselőből álló többségét, és 75 mandátummal működésképtelenné válik. Hozzátette, ha az SNS olyan javaslattal állna elő, amely mögött megállapodás és a 78 koalíciós képviselő támogatásának garanciája áll, akkor valószínűleg elfogadná a személycserét.

„De úgy döntést hozni, hogy nem tudjuk, milyen következményei lesznek az SNS képviselői klubjában, és hogyan viselkedik majd a leváltott miniszter, egyszerűen nem lehet” – mondta Fico.

Fico 2027-ig kormányozna

A miniszterelnök kijelentette, kötelességének tartja, hogy a különböző javaslatoktól és kezdeményezésektől függetlenül mindent megtegyen azért, hogy a koalíció kitöltse mandátumát a 2027-es parlamenti választásokig.

Az SNS szerdán közölte, hogy az esetleges kormányátalakítás egyik alternatívájaként felajánlotta saját jelöltje, Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter lecserélését. A párt bírálja Tarabát, mert szerintük önállóan irányítja a tárcát, az SNS pedig nem kap megfelelő tájékoztatást a minisztériumban zajló ügyekről és projektekről.

A pártnak kifogásai vannak a nemzeti parkok tervezett zónázásával kapcsolatban is, és többször kérte Tarabát a javaslat felülvizsgálatára. A miniszter korábban jelezte, hogy kitart a zónázási tervezet mellett.

SZE/Felvidék.ma/TASR