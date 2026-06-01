A szabálysértési törvény módosítási vitájával folytatódik a parlamenti ülés

A szabálysértési törvény módosítási vitájával folytatódott hétfőn 10 órától a parlament jelenleg zajló rendes, 52. üléssszaka.

A tervezetet a belügyminisztérium dolgozta ki, második olvasatban van.

A minisztérium a szabálysértésekért kiszabható bírságokat akarja emelni,

indoklása szerint a mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellően megtorló, sem megelőző hatása. Újdonságként büntetés helyett bevezetné a kisebb közmunkák elvégzését, főleg amikor nem lehet behajtani a pénzbírságot.

Hétfőn nem szavaznak a képviselők, a következő szavazás kedden lesz, az addig átvett programpontokról.

TASR/Felvidék.ma