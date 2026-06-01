Párkányban tanácskoztak a regionális fejlesztési ügynökségek képviselői

Párkányban, a Vadas Thermal szállóban tartotta közgyűlését és szakmai konferenciáját a regionális fejlesztési ügynökségek országos integrált hálózata. A találkozót Csókás Judit, a párkányi székhelyű Déli Régió Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója hívta össze.

A közgyűlés résztvevőit elsőként Szabó Eugen, Párkány polgármestere köszöntötte vendéglátóként. Ezt követően Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, a Nyitra Megyei Fejlesztési Tanács tagja ismertette a regionális fejlesztés aktuális kérdéseit, különös tekintettel Nyitra megye tapasztalataira.

Farkas Iván előadásában kiemelte: Nyitra megye az uniós fejlesztési források felhasználása terén országos összehasonlításban hosszabb ideje az élmezőnyben szerepel. Mint mondta, ebben jelentős szerepe van annak, hogy a Nyitra Megyei Fejlesztési Stratégia, vagyis az IUS átlátható, jól beágyazott és hatékonyan működő támogatási eszközzé vált a megyei önkormányzat és a megyei hivatal rendszerében.

A képviselő szerint különösen fontos eredmény, hogy

a 144 millió eurós uniós forrás mintegy 70 százaléka Nyitra megye déli járásaiba került.

Úgy fogalmazott, ez annak is köszönhető, hogy a déli régiókban időben felkészítették a pályázókat az új lehetőségekre, és szakmai segítséget nyújtottak az önkormányzatoknak, iskoláknak, vállalkozóknak és civil szervezeteknek.

Farkas Iván bejegyzésében hangsúlyozta, a fejlesztésekre különösen nagy szükség van a megye déli járásaiban, amelyek több területen hátrányosabb helyzetben vannak, mint az északi, fejlettebb térségek. Köszönetet mondott a megye vezetésének, képviselőtársainak, a Nyitra Megyei Fejlesztési Tanács tagjainak, valamint a regionális fejlesztési ügynökségeknek, amelyek megyei asszisztencia-központokként aktívan hozzájárultak az eredményekhez.

A közgyűlés folytatásában a Nyitrai Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa ismertette a 2021–2027-es uniós fejlesztési időszak eddigi eredményeit Nyitra megyei bontásban. Ezt követően a Nyitrai RRA igazgatója arról beszélt, milyen lehetőségek és feladatok várhatók a következő, 2028–2034-es uniós fejlesztési időszakban.

A tanácskozás részeként a küldöttek módosították a regionális fejlesztési ügynökségek országos integrált hálózatának alapszabályát is, reagálva az elmúlt időszak változásaira és a kialakult helyzetre.

A szakmai program vitával folytatódott, amelyben az egyes regionális fejlesztési ügynökségek vezetői osztották meg tapasztalataikat. Szó esett a regionális fejlesztés jelenlegi helyzetéről, társadalmi és szakmai megítéléséről, valamint a következő időszak várható kihívásairól.

A párkányi közgyűlés és szakmai konferencia lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők áttekintsék az aktuális fejlesztéspolitikai tudnivalókat, megosszák tapasztalataikat, és közösen gondolkodjanak a régiók jövőjét meghatározó fejlesztési lehetőségekről.

