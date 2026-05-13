Szabadidőközpont létesül Szetén

Új közösségi térrel gazdagodik az alig kétszázötven lakosú Szete. A Lévai járás déli részén elterülő község régi óvodaépületét építi át a sikeres pályázatnak köszönhetően.

Mint Német Zsolt, Szete polgármestere a közösségi oldalán megfogalmazta: „Május 5 -én aláírtuk a szerződést a községháza hátsó épületének felújítására. Erre a fejlesztésre már évek óta várunk, a felújítás után szabadidőközpontként fog működni a község, valamint a régió lakosainak számára.”

Hozzátette, a tervdokumentáció még 2021-ben készült el, és azóta többször igazítottuk a lehetőségekhez. Most végre eljutottunk oda, hogy megvalósítása rövidesen valóban elkezdődhet – állapította meg a polgármester.

Az elnyert támogatás meghaladja a kétszázezer eurót. A felújítás során az épületet teljes mértékben korszerűsítik,

többek között megvalósul a tetőcsere, az épület hőszigetelése (tető, födémek, padlózat), a nyílászárók cseréje, valamint a teljes belső felújítás. Emellett vizesblokkot alakítanak ki, korszerű víz- és csatornarendszert, modern elektromos hálózatot és villámvédelmet és költséghatékony fűtési rendszert és napelemes paneleket.

A beruházás célja egy korszerű, energiatakarékos és mindenki számára elérhető közösségi tér létrehozása.

Német Zsolt mindezzel kapcsolatban kifejtette: „A támogatás elnyerése még nem a célegyenes. A megvalósítás komoly felelősség, rengeteg munka és kihívás áll még előttünk.”

A falu vezetése köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez: a Nyitra Megyei Partnerségi Tanácsnak, a Nyitra Megyei Partnerségi Tanács Technikai Titkárságának, a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökségnek (SIEA), a tervdokumentáció előkészítésében részt vevő szakembereknek, a Lévai Regionális Fejlesztési Ügynökségnek (RRA Levicko).

Külön szeretnénk megköszönni megyei képviselőink – Csenger Tibor, Köpöncei Péter, Zachar Pál – támogatását, akik nélkül ez a projekt nem valósulhatna meg – zárta bejegyzését a polgármester.

