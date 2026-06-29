Első alkalommal mutatkoztak be a Kishenc(z)egők Rimaszombatban

A rimaszombati Kishenc(z)egők gyermekszínjátszó csoport a Rimaszombati Művelődési Központ színháztermében június 29-én mutatkozott be először. A fiatalok az Eltáncolt cipellők című mesejátékot vitték színpadra, amelyet délelőtt a helyi magyar iskolák tanulói, este pedig a nagyközönség is megtekinthetett.

Az előadást a Henc(z)egők színjátszócsoport drámapedagógiai foglalkozása követte, amelybe a közönség is aktívan bekapcsolódhatott.

A két csoport vezetője, Hencz Annamária a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a Henc(z)egők három éve működik, a Kishenc(z)egők pedig tavaly szeptemberben alakultak meg. A színjátszók a Rimaszombati Művelődési Központ keretein belül dolgoznak, tagjaik pedig a rimaszombati magyar alapiskolák tanulói. A foglalkozásokat a tanév során hetente egyszer, másfél órában tartják, a fellépések előtt azonban jóval sűrűbben találkoznak.

„A darabot mindig a csoport összetételéhez igazítom. Mivel sok a lány, olyan mesét választottam, amelyben sok női szereplő kap helyet”

– mondta a csoportvezető.

Mint megtudtuk, a jelenleg közel harmincfős közösségben 18 kis- és 11 nagycsoportos diák játszik. A fiatalabbak negyediktől hatodik osztályig, az idősebbek hetediktől kilencedik osztályig vesznek részt a munkában.

Hencz Annamária a három év tapasztalatairól is beszélt. Mint fogalmazott, továbbra is motivált, és szeretné, ha a két színjátszó csoport hosszú távon is működne.

A következő tanévben is várják az új jelentkezőket, emellett céljuk, hogy sikeresen szerepeljenek a Duna Menti Tavasz országos seregszemléjén.

Az idei évben a válogatóig jutottak, a döntőbe azonban még nem sikerült bejutniuk.

A délelőtti előadás előtt a közönséget is sikerült bevonni a hangulat megteremtésébe. A gyerekek hangerőpróbával, vidám játékokkal készültek a mesejátékra, amely a Kishenc(z)egők első nyilvános bemutatkozása volt. A fiatal színjátszók ugyan izgatottan léptek színpadra, de lelkes játékukat vastapssal jutalmazta a közönség.

Az előadás után a Henc(z)egők tagjai Hencz Annamária vezetésével interaktív drámapedagógiai foglalkozást tartottak. A gyerekek közösen játszhattak a színjátszókkal, miközben a nagyobbak segítették a résztvevőket a különböző dramatikus feladatokban.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Láthattuk, hogy a közösségi színjátszás nemcsak a tehetséggondozásnak, hanem az élményszerű közösségépítésnek is fontos eszköze Rimaszombatban.

A szerző felvételei

HE/Felvidék.ma