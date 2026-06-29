Július 3-án folytatódik a Pajtás Napok Füleken

A májustól szeptemberig tartó Pajtás Napok programsorozat július 3-án újabb különleges eseménnyel várja a közönséget a festői környezetben található füleki Bebek-Pajtában. Az est fő fellépője a magyar alternatív zenei élet meghatározó együttese, a Szabó Balázs Bandája lesz, míg az est hangulatát a Fifti-Fifti koncertje alapozza meg.

A Pajtás Napok idén május 29-én vette kezdetét, és egészen szeptemberig kínál változatos kulturális programokat. A rendezvénysorozat középpontjában a világzene, a folk és alternatív zene, valamint az irodalmi estek, stand-up előadások és könyvbemutatók állnak. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a helyi magyar értelmiségi közösséget, és minőségi kulturális élményeket teremtsen a térségben élők számára.

A július 3-i esemény a költészet és a zene különleges találkozását ígéri. A Szabó Balázs Bandája sajátos, érzelmekben gazdag zenei világával, míg a Fifti-Fifti energikus előadásával garantál felejthetetlen estét a közönség számára.

A programsorozat a nyár folyamán további izgalmas fellépőkkel folytatódik. Július 24-én a dél-amerikai Los Orangutanes egy látványos, latin-amerikai ritmusokra épülő táncesttel érkezik. Az augusztusi programok között szerepel az Intim Torna Illegál, a Rómeó Vérzik, Bash Elán, a Buda Folk Band, Nagy Csomor András és zenekara, Filo, Bongor, az Analog Balaton, valamint a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Szabó Balázs Máté előadása is.

A Pajtás Napok záróeseményére szeptember 18-án kerül sor, amikor az Artúr Rambo és a Ham Ko Ham búcsúztatja a 2026-os évadot.

A Pajtás Napok nem csupán szórakoztató rendezvénysorozat, hanem közösségformáló és értékközvetítő kezdeményezés is, amely a régió kulturális életének gazdagítását és megújítását tűzte ki célul.

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Sajtóközlemény/Felvidék.ma