Ismét életre kel Drégely vára: hétvégén rendezik meg a Szondi Várjátékokat

Július első szombatján ismét megrendezik a Szondi Várjátékokat a Drégely vára alatti, Sáferkút melletti tisztáson. A hagyományőrző rendezvényt Drégelypalánk Község Önkormányzata és a Drégelyvár Alapítvány közösen szervezi.

A szervezők tájékoztatása szerint

az egész napos történelmi programon hagyományőrző csapatok, viselet- és fegyverbemutatók, ostromjáték, középkori forgatag, régi világzene és színpadi előadások várják a látogatókat.

A program 9.30 órakor kezdődik Drégely váránál. A hagyományőrző csapatok bemutatóját ünnepi megemlékezés és zenés műsor követi. A látogatókat solymászbemutató, bőrműves kézműves-foglalkozás és íjászati programok is várják.

Délután a Sáferkútnál középkori forgatag, színdarab, mondák és legendák, zászlóforgató bemutató, valamint a Szondi-legendát és a korabeli életet felidéző jelenetek következnek.

A rendezvényen magyar történelmi hagyományőrző egyesületek és török hagyományőrző csapatok is részt vesznek. A programot népi játékok, kézművesvásár, gyermekfoglalkozások és lakomázó teszi teljessé

– fogalmaznak a szervezők. A rendezvény 18 órakor zárótűzzel ér véget.

Drégely vára alig néhány kilométerre, a magyar–szlovák államhatártól, a Börzsöny északi részén található. A várrom egy 444 méter magas vulkanikus sziklacsúcson emelkedik. A vár a török korban vált ismertté: 1544-ben Szondi Györgyöt nevezték ki kapitányává, aki megpróbálta megerősíteni az addigra elavult végvárat.

Ali budai pasa 1552 júliusában 12 ezer fős seregével vonult a vár ostromára. A helyőrség létszáma ekkor mindössze 146 katona volt.

Az alsó palánkvár felgyújtása után a védők visszavonultak a sziklán magasodó felsővárba, amelynek kaputornyát a török tüzérség hamarosan földig rombolta. A gyalogsági rohamokat visszaverő magyar végváriak életben maradt katonái végül a harmadik napon, halált megvető bátorsággal kitörtek, és Szondi kapitánnyal az élen valamennyien hősi halált haltak a véres közelharcban. Csupán a várkapitány két apródja, Libárdy és Sebestyén maradt életben.

A várjátékok ezt a történelmi korszakot idézik fel. Az esemény a felvidékiek körében is népszerű, az Ipoly menti térség egyik kedvelt nyári programja.

További részleteket az eseményről ITT olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma