Kaja Kallas: még nincs megállapodás az újabb szankciós csomagról

Még nincs megállapodás az Oroszországgal szemben bevezetendő újabb szankciós csomagról, továbbra is vannak nyitott kérdések, de azon dolgozunk, hogy megszülessen a megegyezés – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kaja Kallas elmondta: bízik abban, hogy a tanácskozáson sikerül megállapodni, hogy további 250 személyt és szervezetet felvegyenek a szankciós listára.

„Ez lenne eddig a legnagyobb szankciós listázás. Egyben válasz is azokra a közelmúltbeli orosz támadásokra, amelyek civileket értek.”

– tette hozzá.

A főképviselő tájékoztatása szerint a külügyminiszterek elsőként az orosz megszállás alatt álló területeken fogva tartott civilek helyzetéről tárgyalnak. Kiemelte, hogy a hadifoglyok és az elhurcolt gyerekek mellett tanárokat, újságírókat és más civileket is fogva tartanak a megszállt területeken.

Az Európai Unió ezért ukrán civil szervezetekkel együttműködve vizsgálja, milyen további lépések segíthetik szabadon bocsátásukat, valamint egy olyan platform létrehozását is fontolgatja, amely elősegítené a fogvatartottakra vonatkozó információk összegyűjtését és megosztását.

Kallas arról is beszélt, hogy több uniós tagállam kezdeményezte az illegális izraeli telepekkel folytatott kereskedelem betiltását, és az Európai Bizottság által előterjesztett lehetőségek nyomán kiderülhet, hogy sikerül-e szélesebb támogatást szerezni az intézkedésnek.

A főképviselő hangsúlyozta, hogy a tagállamok egyetértenek abban: a ciszjordániai helyzet tarthatatlan, és továbbra is a kétállami megoldást támogatják, azonban a térségben zajló folyamatok egyre inkább ellehetetlenítik e lehetőség megvalósítását.

Maxime Prévot belga külügyminiszter a tanácskozóra érkezesekor azt mondta: továbbra is Ukrajna áll a tanácskozás középpontjában, és fenn kell tartani az erős nyomást Oroszországon. Kiemelte a nemzetközi jog tiszteletben tartásának, valamint a foglyok méltóságának fontosságát.

Prévot sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy hétfőn várhatóan nem sikerül elfogadni a 21. szankciós csomagot. Mint mondta, Belgium azt szeretné, ha az Európai Bizottság megfelelő kezdeményezésekkel mielőbb eloszlatná a még bizonytalan partnerek aggályait, mert elengedhetetlen a nyomás fenntartása Oroszországgal szemben.

A belga külügyminiszter szerint a korábban elfogadott szankciók bizonyítottan hatással vannak Oroszországra, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Moszkva változtasson magatartásán.

MTI/Felvidék.ma