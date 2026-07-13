Közel egymillió euróból újul meg a barsbaracskai Kelecsényi-kastély

A múlt héten Barsbaracskára látogatott Samuel Migaľ beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter. A látogatás során Wurczer Péter polgármesterrel közösen ünnepélyes keretek között aláírták a Kelecsényi-kastély felújításáról szóló támogatási dekrétumot. A község meghatározó műemléke közel egymillió eurós támogatásból újulhat meg.

Mint Wurczer Péter a Felvidék.ma kérdésére elmondta, a jelentős támogatást Nyitra megye jóváhagyásával nyerték el.

A finanszírozás három forrásból tevődik össze: az Európai Unió 765 ezer euróval járul hozzá a rekonstrukcióhoz, a fennmaradó összeget állami támogatásból és önrészből biztosítják.

A polgármester hozzátette, hogy a projektet 2022-ben nyújtották be, és 2023-ban hagyták jóvá.

A támogatásból a Kelecsényi-kastély balszárnyának teljes rekonstrukciója valósul meg. Az épületrész rossz műszaki állapota miatt jelenleg használaton kívül van. A beruházás részeként statikai megerősítést végeznek, kicserélik a nyílászárókat és a padlózatot, valamint teljes belső felújításra is sor kerül.

A megújult épületrész a helyi közösséget szolgálja majd. Mint Wurczer Péter kifejtette,

itt kap helyet a Kelecsényi család történetét bemutató állandó kiállítás. A készülő múzeum alapját a község által már megszerzett Kelecsényi-hagyaték képezi.

A beruházás első ütemében megújul a kastély bejárati csarnoka és teljes homlokzata is.

A felújítás azonban ezzel nem ér véget. A kastély nagyterme és jobbszárnya szintén rekonstrukcióra szorul. A polgármester elmondta, hogy a folytatásról már megkezdődtek az egyeztetések.

A közbeszerzési eljárás már lezárult, a kivitelezési munkálatok legkorábban idén ősszel, illetve jövő tavasszal kezdődhetnek.

„A felújítást követően közösségi célokat szolgál majd a Kelecsényi-kastély. A múzeum létrehozása nagy álmunk, a nagyterem pedig továbbra is közösségi térként szolgál majd a lakosság és a látogatók számára”

– fogalmazott Barsbaracska polgármestere.

A községben a 18. században épült fel a nemesi kúria. Az egyszintes épület 1888-ban nyerte el mai, neobarokk jellegét. Az átépítést Kelecsényi Ráfael országgyűlési képviselő, a kisnemesi család leszármazottja végeztette.

A Kelecsényi-kastélyról és a família barsbaracskai vonatkozásairól korábban ITT, ITT, ITT , ITT ITT írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma