Barsbaracska hűen őrzi a Kelecsényiek örökségét

Barsbaracskán fontos a múlt emlékeinek megőrzése és a helyi identitás erősítése. Ezt bizonyítja a napokban meghirdetett Kelecsényi Ráfael-emlékév. A kétszáz évvel ezelőtt született nemesnek meghatározó szerepe volt Barsbaracska felvirágoztatásában. Az utódok előtte tisztelegnek az idei évre tervezett eseményekkel.

Napjainkban az önkormányzat tulajdonában van a Kelecsényi Rafael által átépített kastély. A községi hivatalnak is helyet adó épület igazi közösségi térré vált az elmúlt években. A nemes elődökre emlékezik a falai között berendezett kis múzeum. A múlt értékeik mutatják be és ismertetik a szélesebb közösséggel az emlékév egyes rendezvényein.

„Kétszáz éve született a község legismertebb személyisége. Fontos, hogy a jelenkorban élők is ismerjék falunk múltjának meghatározó elemeit. Kelecsényi Ráfaelnek sokat köszönhetünk. A képviselő-testület legutóbbi ülésén ezért is fogadtunk el egy határozatot, hogy 2025-ben Kelecsényi Ráfael-emlékévet hirdetünk”

– nyilatkozta a Felvidék.má-nak Wurczer Péter, Barsbaracska polgármestere.

Az esztendő második felére több rendezvénnyel készülnek. Augusztus elején Kelecsényi Ráfael mellszobrát avatják a kastélyparkban. Augusztus 3-án a jubileum tiszteletére emlékkonferenciára kerül sor, ahol a tervek szerint felvidéki és magyarországi helytörténészek adnak elő.

Kelecsényi Ráfael utódai ma is élnek Magyarországon. Ráfael ükunokája, Makay Márta Sarolta sajnos alig pár hete hunyt el, őt díszpolgári címmel szerették volna kitüntetni a barsbaracskaiak. Így augusztusban posztumusz kapja meg a rangos elismerést.

Az emlékév kapcsán kötetkiadására is készülnek a Kelecsényi család Barsbaracskán címmel. A Kelecsényi-mauzóleum falán emléktáblát helyeznek el, ennek időpontja ősszel várható.

„Barsbaracskán lassan eltávozik az a generáció, amelynek tagjai még emlékezhettek a famíliára. Ezért is szeretnénk a rendezvények által információkat adni, hogy miért is oly fontos számunkra”

– reflektált az emlékév eseményeire a polgármester.

Mit is lehet tudni Kelecsényi Ráfaelről? 1825-ben Nyitraivánkán született, Családon nevelkedett. Kelecsényi Ráfael nagybácsikája, Kelecsényi Zsigmond Barsbaracska földbirtokosa volt, számos tisztséget töltött be. A gyermektelen Zsigmondnál tett látogatás során a kis Ráfael beleszeretett Barsbarcskába. Kelecsényi Zsigmond magához is vette az igen ügyes és tehetséges Ráfaelt – magyarázta a helytörténészként is tevékenykedő Wurczer.

Zsigmond halála után Ráfael igen jelentős vagyont örökölt. Az említett Barsbaracska mellett Barsendréden és más településeken voltak birtokai.

Ráfael tehetséges üzletember volt, mintegy száz majorságot vásárolt fel, ugyanakkor nagyon zsugori volt

– tette hozzá a helytörténész.

1872-ben országgyűlési képviselő lett, több kastélyt, polgárházat, Budapesten villát, Pozsonyban palotát vásárolt. Barsbaracskán sem tétlenkedett, 1888-ban felújította a kis kastélyt, neobarokk stílusban. Neki köszönhetjük a kastély jelenlegi formáját – emelte ki Wurczer.

Bars vármegyében és Nyitra megyében is vezető szerepet töltött be. Jelentős vagyonnal rendelkezett, ő volt a leggazdagabb földbirtokos Bars vármegyében. Mindamellett zsugorisága miatt korántsem élt fényűző életet, a legenda szerint kukoricacsuhéból készült nadrágban járta a községet.

Ráfael 1916-ban hunyt el. A Barsbaracska határában lévő Kelecsényi-mauzóleumban temették el. A Kelecsényi famíliáról korábban bővebben ITT írtunk., a Kelecsényi-hagyatékról ITT számoltunk be. A Kelecsényi-kastélyról ITT olvashatnak.

