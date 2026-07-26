A természet és a történelem találkozása a szentantali kastélyparkban

Szentantalban járva a Koháry–Coburg-kastély mellett érdemes felkeresni a barokk–klasszicista stílusú épületet övező hatalmas parkot is. A csodás kastélypark szabadon látogatható.

A kastélyhoz tartozó parkot az 1750-es években alakították ki. Jelenleg öt hektáros kastélyparkból és egy huszonöt hektáros parkerdőből áll.

Az évszázadok során számos különleges növényt telepítettek a kastélyparkba. Coburg Fülöp 1878 júliusában fia, Leopold születésének tiszteletére például mamutfenyőt ültetett a parkerdőben. Mára sajnos csupán a törzse maradt meg, amelyet egy fölé épített kis filagória véd.

A különleges fák mellett két mesterséges tavat is kialakítottak. A sziklás domboldalon tanösvények vezetnek, amelyeknek köszönhetően a teljes terület könnyen bejárható. A parkerdőben mesterséges barlang, valamint a faszerkezetű Szent Hubertus-kápolna is látható.

A tanösvények mentén a pihenést és az elcsendesedést szolgáló padokat helyeztek el. A parkban és a parkerdőben számos fából faragott alkotás is megtekinthető.

A kastélyt övező csodás park szabadon látogatható. A Koháry–Coburg-kastélyról ITT írtunk bővebben.

A fotográfiák segítségével barangoljuk be a kastélyparkot!

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma