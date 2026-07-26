Ha nyári koncert, akkor Balatonszemes (1)

A balatonszemesi nyári koncertélet évtizedek óta szolgálja a településen pihenők kulturált kikapcsolódását. Július elején a Páduai Szent Antal-templomban ismét a Budapest String Orchestra adott hangversenyt. A koncert előtt az együttes vezetőjével, Gabora Gyula hegedűművésszel, a Nemzeti Filharmonikusok tagjával, a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar koncertmesterével beszélgettem.

A Budapest String Orchestra mintegy két évtizede alakult. Budapesten rendszeresen fellépünk a Belvárosi Szent Mihály-templomban, a Budavári Nagyboldogasszony-templomban – ismertebb nevén a Mátyás-templomban – és a Bazilikában. Mindhárom helyszínen más-más műsort adunk elő. Az összeállításnál nem a hagyományos értelemben vett koncertközönséget tartjuk szem előtt, hanem olyan programot állítunk össze, amelyet mindenki be tud fogadni. Ennek az az oka, hogy a közönség soraiban nagyon sok a turista, akik felkeresik ezeket a műemlék templomokat.

A naptárunk rendre megtelik. Budapesten márciustól decemberig hetente öt alkalommal lépünk fel, a nyár pedig további feladatokat ró ránk: ilyenkor 60–70 koncertre kell felkészülnünk. Koncertmesterként természetesen más elfoglaltságaim is vannak, gondolok itt szólistaként vállalt felkéréseimre is. A közeljövőben Dvořák a-moll hegedűversenyét és Mozart Sinfonia Concertante című művét játszom, augusztusban pedig a Zempléni Fesztiválon Piazzolla Négy évszak Buenos Airesben című darabjával lépek fel.

Visszatérve a zenekarunkra: úgy tűnik, élénk érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű, igényes nyári koncertek iránt.

Különösen kedves számunkra Balatonszemes, ahol mindig nagyszámú, hálás közönség fogad bennünket. Idén is igazi nyári műsort állítottunk össze. Több népszerű darab – Dvořák Szláv táncai, Mozart Kis éji zenéjének és Grieg Holberg-szvitjének részletei, valamint Albinoni Adagiója – nyitja az estet, majd egy igazi közönségkedvenc, Vivaldi A négy évszak című műve következik.

Ez utóbbi gyakran szerepel a koncertműsorokban, számos feldolgozása is ismert. Ezek között akadnak olyanok, amelyek számomra már nem igazán szerethetők. Az eredeti, négy hegedűversenyt magában foglaló mű azonban rendkívül igényes. Ha megfelelő módon szólaltatják meg, azt a közönség is észreveszi és értékeli. Mi a hagyományos előadásmódhoz ragaszkodunk.

Korábban említettem a fellépések magas számát. Természetesen ezt nem ugyanaz a csapat teljesíti végig, mindenkinek több váltótársa is van. Összesen harmincöt muzsikussal dolgozunk együtt. Az életkori megoszlás is széles: a legfiatalabb tagunk 14, a legidősebb 70 éves. Sok fiatal zenésszel játszunk együtt, a mostani koncerten például egy tehetséges, tizennégy éves nagybőgős is fellép. Ugyanakkor idősebb kollégáink is vannak: a Nemzeti Filharmonikusok egyik szekund szólamvezetője például éppen most készül nyugdíjba vonulni a zenekarból.

Csermák Zoltán/Felvidék.ma