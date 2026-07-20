A naptár titkait őrzi a szentantali Koháry–Coburg-kastély

Alig néhány kilométerre Selmecbányától található Szentantal község. A mintegy ezerháromszáz lelkes település legfőbb nevezetessége a naptári szimbólumokat magában hordozó Koháry–Coburg-kastély.

A barokk–klasszicista stílusú, impozáns kastélyt gróf Koháry András, Hont vármegye főispánja és császári generális építtette 1744-ben. Az épület helyén egykor középkori vár állt. A kastély különlegessége, hogy kialakításakor a naptári év szimbólumait vették alapul: 365 ablaka, 52 terme, 12 kéménye, hét árkádja és négy bejárata van.

A Coburg hercegi család házasság révén, 1826-ban jutott a kastélyhoz. A német eredetű Coburg família Európa több országának is adott uralkodókat.

A szentantali kastély legismertebb lakója Ferdinánd Coburg bolgár cár volt, aki az első világháborút követően elhagyta Bulgáriát, és Szentantalba költözött.

Itt vadászattal, kirándulással és botanikával foglalkozott.

A kastélyhoz festői környezetben kanyargó erdei út vezet. A 19. században az épület klasszicista külsőt kapott, ugyanakkor homlokzata és díszkútja megőrizte barokk jellegét. Lépcsősora Schönbrunn mintájára készült, míg a barokk szobrok és a XIV. Lajos korabeli bútorzat tovább emelik a gondosan fenntartott kastély értékét.

A Koháry–Coburg-kastélyban jelenleg múzeum működik, amely 1962-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A vezetett túra során a látogatók megtekinthetik a 18–19. századi bútorokat, amelyek közül több eredetileg is a kastély berendezéséhez tartozott.

Emellett megismerkedhetnek a Koháry és a Coburg család történetével is. A kiállításon látható számos exkluzív bútordarab Ferdinánd Coburg gyűjtőszenvedélyének köszönhető.

Kiemelt figyelmet érdemel az Arany szalon és annak bútorzata, amelyet Mária Terézia nászajándékként adományozott leányának, Mária Antoinette-nek.

A kastély egyik ékessége a csodálatos freskókkal díszített barokk kápolna. A termekben több értékes velencei acéltükör is látható, emellett gyönyörű hímzések, műkincsek, valamint a Koháry család levél- és könyvtára is megtalálható.

A folyosókon vadásztrófeák kaptak helyet. A két família mindennapjait bemutató tárlat mellett vadászati, erdészeti és faipari kiállítások is várják az érdeklődőket.

A barokk–klasszicista kastélyhoz hatalmas angolpark tartozik. A kiterjedt park számos ösvényén barangolhatnak a látogatók, akik kutakat, kőpadokat, mesterséges barlangot, vízesést és tavacskát is felfedezhetnek.

A park önmagában is megér egy látogatást. A kastély kizárólag csoportos, idegenvezetéssel tekinthető meg. A belső udvarban kialakított kávézó frissítőkkel és édességekkel várja a vendégeket. A múzeumról magyar nyelvű tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el.

A szentantali kastély 1985 óta nemzeti kulturális műemlék.

Pásztor Péter/Felvidék.ma