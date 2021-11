Idén november 25-én tartották a budapesti Corvinus Egyetem hagyományos díjátadó ünnepségét, melyen az egyetem legkiválóbb, kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó munkatársait díjazták a Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme, az Egyetemért Emlékérem, valamint az Egyetemi Kitüntető Oklevelek átadásával.

A kitüntetettek között volt a rimaszombati Pelle Veronika, a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék tanársegédje, aki elkötelezett tehetséggondozó munkájáért és újító, projektszemléletű oktatói tevékenységéért Egyetemi Kitüntető Oklevelet kapott.

Portálunk idén márciusban készített interjút a Kommunikáció és Szociológia Intézet egyik legkitűnőbb oktatójával és hallgatói projektszervezőjével, akivel akkor a frissen megjelent közösségimédia-kisokos apropóján beszélgettünk, melyben összesen 21 közösségimédia-platformhoz, csetalkalmazáshoz, online játékhoz készült anyag található abból a célból, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok biztonságos internethasználatára, illetve hogy előremozdítsa azt. (Erről a díjazott bővebben a Jazzy rádióban beszélt, idén márciusban)

A Corvinus egyetem beszámolójából kiderül, hogy Pelle Veronika munkájának köszönhetően a magyar és angol nyelvű kommunikáció- és médiatudomány alapképzések végzős hallgatói több éve rendkívül sikeres, országosan és nemzetközileg ismert projektmunkákat valósítottak meg munkapiaci szereplőkkel együttműködve. Hallgatói rendszeresen kiváló eredményeket, helyezéseket érnek el a TDK-n, illetve OTDK-n.

„Mentorként és a diákok szervezőjeként is kivételesen elkötelezett, odaadó, eredményes fiatal kolléga.”

– írja az uni.corvinus.hu

Takáts Előd rektor beszédében elmondta, hogy a díjazottak listáját látva lepergett előtte az elmúlt 30 év története, mert egyfelől köztük szerepeltek azok az oktatók, akik egyetemi tanulmányai alatt rá is nagy hatást gyakoroltak, másfelől rávilágítanak az egyetem folyamatosan épülő hagyományaira. Felidézte, hogy nemrégiben találkozott az egyetem korábbi rektoraival, s kiderült, mindannyiukat hasonló gondolatok és kihívások vezérelték, például hogyan fokozzák, erősítsék a kutatási tevékenységet, miként illesszék be a kutatási eredményeket az oktatásba. Hangsúlyozta, a hagyományok megtartásához és folytatásához szükség van a jó és mindig jobb teljesítményre, évről évre, generációról generációra. A most kitüntetett oktató-kutató kollégák ezt a küzdelmet generációról generációra, évről évre, óráról órára, tantárgyról tantárgyra meg is vívták.

(www.uni-corvinus.hu/MJ/Felvidék.ma)