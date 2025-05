A Dobré slovo – Jó Szó immár 26. alkalommal a Selye János Gimnáziumban

Immár hagyományosan irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye János Gimnázium díszterme. Május 21-én került megrendezésre a Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny nemzetközi és országos fordulója.

A megmérettetésnek 26 éves hagyománya van a komáromi gimnáziumban. A verseny kezdeményezője, megalapítója és főszervezője Csémy Marianna az iskola szlovák szakos tanára volt. Idén Králik Zsuzsanna vette át a szerepét, ugyanis a tanárnő nyugdíjba ment. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be.

A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül. Ezért a verseny elsődleges célja az volt, hogy fejlesszük diákjaink szókincsét, nyelvi és kommunikációs készségét, megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját, valamint lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen szerepelnek nagyközönség előtt.

A mára nemzetközivé bővült és hagyományokkal rendelkező megmérettetés egy osztályon belüli szavalóversennyel kezdődött 1996-ban. A szlovákiai magyar diákok részére indított komáromi kezdeményezés több járás iskoláit megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát.

Az iskolai fordulót követően fokozatosan 1998-tól járási, majd kerületi szintűvé bővült a verseny. A Nyitrai kerület öt járásában működnek magyar tannyelvű iskolák, így a Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, Vágsellyei és az Érsekújvári járás legjobbjai már évek óta a Selye János Gimnáziumban mérik össze tudásuk legjavát. A rangos megmérettetésnek az évek során több száz résztvevője volt. A 2012/13-as tanévben első ízben az országos fordulót is sikerült megszervezni. A Besztercebányai kerület legjobbjai idén is ellátogattak a Selye János Gimnáziumba. Eljöttek a szerepelni vágyó diákok Rimaszombatból és Tornaljáról is.

A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be. Az előadott versek és prózai művek szlovák írók alkotásai, de a diákok gyakran a világirodalomból is választanak műveket.

A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a 2001/2002-es tanévtől nemcsak a szlovákiai magyar fiataloknak akartak szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi iskolákat is Magyarországon, ahol oktatják a szlovák nyelvet. Az elmúlt 23 év alatt több általános iskola kapcsolódott be a megmérettetésbe, köztük budapesti, békéscsabai, nyíregyházi, pilisszentkereszti, tótkomlósi, dabasi, szarvasi, pitvarosi, nagycserkeszi, nagybánhegyesi, pilisszántói, piliscsévi, dunaegyházai és bükkszentkereszti résztvevőkkel.

Az idei versenyt az iskola igazgatója, Andruskó Imre és PaedDr. Králik Zsuzsanna tanárnő, a verseny alapítója és egyben a rendezvény háziasszonya nyitották meg. Presinszky Emma, Peredy Abigél, Téglás Gergely, Pákozdi Dorina és Szighardt Anna, a Selye János Gimnázium diákjai értékes, szívhez szóló dalokkal kedveskedtek a résztvevőknek.

Idén a verseny fővédnöke Peter Pellegrini köztársasági elnök volt; jelenlétükkel megtisztelték a versenyt: Mgr. Ondrej Gajdáč, Komárom alpolgármestere, valamint Mgr. Kanyicska Belán Dóra PhD., az Iskolaügyi Minisztérium Nemzetiségi Szakosztályának megbízott osztályvezetője, egykori diákunk, aki gimnazistaként maga is részt vett a versenyen.

Eredmények:

Országos forduló:

1. kategória:

Bencsik Alíz – Naszvad Szarka Viktor – Vágsellye Šuhajdová Noémi – Rimaszombat

2. kategória:

Čerňanová Eszter – Érsekújvár Lendvay Karin – Selye János Gimnázium, Komárom Szőke Bence – Rimaszombat

3. kategória:

Flegel Tímea – Ógyalla Bušová Kristína –Bátka Végh Máté Szabolcs – Rimaszombat

4. kategória:

Senkuličová Dézi – Selye János Gimnázium, Komárom Páleniková Lilien – Érsekújvár Góbis Sára – Rimaszombat

Nemzetközi forduló

1. kategória:

1. Koncz Alex – Budapest

2. Hajdu Boglárka– Tótkomlós

3. Kiss Márton Boldizsár – Budapest

2. kategória:

1. Kiss Cecília Zsófia – Budapest

2. Bigos Mia Bianka – Budapest

3. Nagy Bianka – Tótkomlós

A versenyzés után ünnepélyes eredményhirdetés következett. Iskolánkat, a Selye János Gimnáziumot a megmérettetésen Lendvay Karin II. N és Senkuličová Dézi IV. N osztályos tanulók képviselték, akik mindketten fantasztikus eredményt értek el! Felkészítő tanáruk Králik Zsuzsanna volt.

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

PaedDr. Králik Zsuzsanna, a verseny főszervezője

