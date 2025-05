Gróf Esterházy János emléktáblája lelki iránytűt mutat az ipolysági magyar közösségnek is

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola udvarán május 23-án méltóságteljes ünnepség keretei között leplezték le gróf Eszterházy János emléktábláját. A kis parkban elhelyezett emlékjelnél a magyar közösség együtt hajthat fejet Isten szolgája Esterházy János emléke előtt.

Mint az ünnepség kiemelték: Esterházy János életét a magyar nemzet, a keresztény hit és az emberi méltóság szolgálatába állította.

„Ma egy olyan emléktáblát avatunk, amely nem csupán kőbe vésett nevet és évszámokat hordoz, hanem példát, örökséget és lelki iránytűt is. Az emléktábla, melyet most felavatunk, legyen nemcsak emlék, hanem élő jel: hirdesse Gróf Esterházy János nevét, szellemiségét, és azt a szeretetet, amely népéhez és Istenhez fűzte őt egész életén át”

– fogalmaztak a köszöntőben.

A meghitt eseményen többek között jelen volt Gubík László,a Magyar Szövetség elnöke, az Esterházy Akadémia alapító igazgatója, dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató; Madarász Róbert, a komáromi Marianum Iskolaközpont igazgatója, a Patrona Nostra közhasznú társaság elnöke; Zachar Pál, Ipolyság polgármestere; Lancz Roland történész; Parák József püspöki helynök.

Pálffy Dezső, a Fegyverneki Ferenc Közös Iskola Igazgatója az emlékhelyállítással kapcsolatban a Felvidék.ma-nak elmondta: „egy olyan esemény ez, amely nem csupán történelmi pillanat, hanem erkölcsi kötelesség is: régi adósságunkat törlesztjük azzal, hogy mi is felsorakozunk azok közé, akik tisztelettel adóznak Esterházy János emléke előtt.”

Hozzátette: gróf Esterházy János a XX. század egyik legmegrendítőbb sorsú, ugyanakkor legnemesebb lelkű magyar politikusa volt. Egy olyan korban maradt hű a keresztény és nemzeti értékekhez, amikor ez súlyos áldozatokkal járt. Kiállt a szlovákiai magyarság jogaiért, nemet mondott a zsidótörvényekre, elítélte a totalitárius ideológiákat – és végül mindezért életével fizetett.

„Ezzel az avatással egy méltó hely születik – nemcsak iskolánk számára, hanem egész Ipolyság számára is – ahol tisztelettel és méltósággal adózhatunk gróf Esterházy János emlékének”

– húzta alá az intézmény vezetője.

Jelezte, az iskola régóta gondolkodott egy méltó emlékhely létrehozásán. Mások mellett dr. Molnár Imre is bátorította a tanintézményt. A Madarász Róbert vezette Patrona Nostra kht. tavaly ősszel érkezett egy értékes felajánlással az egyházi iskolaközpont számára: Túri Török Tibor szobrászművész által készített domborművet ajándékoztak az iskolának. A bronz dombormű ünnepélyes átadására a Felvidéki Advent gálaprogram keretében került sor 2024 decemberében.

A domborműhöz méltó talapzat támogatók segítségével készült el. Volt, aki az emléktábla kivitelezéséhez, volt, aki a fal elkészítéséhez járult hozzá – így szép lassan testet öltött az, ami sokáig csak terv volt – folytatta az iskolaközpont igazgatója.

A hely kiválasztása egyértelmű volt. Az iskolaközpont a város két ikonikus, immár több mint száz éve az oktatást szolgáló történelmi épületben működik. A két épület között lévő parkban egy Jézus Krisztus korpusz, valamint egy lourdes-i barlang található.

Mindezzel kapcsolatban Pálffy Dezső kifejtette: „az emléktábla Jézus Krisztus, és a szűzanya közelében és oltalmában lett elhelyezve, de a kis parkunkban ott van közel hozzá a wadowicei tölgy is, amely Szent II. János Pál pápa szülőhelyéről származik, és amelyet 2011-ben ültettünk. A tölgy jelképesen is gr. Esterházy János lengyel családi gyökereire és a magyar–lengyel barátság szellemi mélységére is emlékeztet.”

„Kötelességünk, hogy ne engedjük a feledés homályába merülni ezt az erkölcsi nagyságot. Emléktáblánk nem csupán kőbe vésett név és dátum – hanem figyelmeztetés is: hogy mindig lesznek idők, amikor a hallgatás bűn, és a szó, a kiállás, a hűség az egyetlen helyes út.

E tábla leplezésével csatlakozunk azokhoz, akik felismerik, hogy nem lehet jövőnk a múlt vállalása nélkül. Bízom benne, hogy intézményünk diákjai számára gróf Esterházy János neve nem csupán egy történelemkönyvi sor lesz, hanem példa – a tisztesség, a bátorság és az erkölcsi tartás példája”

– zárta gondolatait az igazgató.

A pénteki ünnepségen megosztotta gondolatait Molnár Imre valamint Gubík László. Az emléktblát az az egyházi iskolaközpont igazgatója és az Esterházy Akadémia alapító igazgatója közösen leplezte le. Parák József püspöki helynök áldotta meg az emléktáblát.

A méltóságteljes megemlékezésen fellépett az iskola idén jubiláló Magnificat Gyermekkara, Nagy Jázmin, az iskola érettségiző diákja felolvasta azt a pályamunkáját, amellyel a 2024-es Esterházy mint példakép elnevezésű történelemverseny országos döntőjében 2. helyezést ért el Budapesten.

Az ünnepség koszorúzással ért véget.

