Ahol a hit erőforrás, a tudás érték, a szeretet pedig mindennapi gyakorlat

Az idei tanévben emlékeznek meg a mai Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola gimnáziumi részlegének megnyitásáról. Az elmúlt három évtizedben közel ötszázan érettségiztek az ipolysági egyházi iskolaközpontban. Április 10-én ünnepi hálaadó szentmise keretében emlékeztek meg a jeles évfordulóról.

Az egyházi alapiskola beindítását követően 1995 szeptemberében indult el a gimnázium. „Az Ipoly mentén ebben az időben jelentős igény mutatkozott az egyházi gimnáziumi oktatás iránt. Nyolcosztályos gimnáziumként nyitotta meg kaput az intézmény”

– nyilatkozta a Felvidék.má-nak Pálffy Dezső, az egyházi iskolaközpont igazgatója. Hozzátette, az első időszakban nagy létszámú osztályok jöttek létre. Átlagosan harmincfős osztályai voltak az intézménynek.

Az alapítók víziója világos volt: olyan biztos alapot adni, amely megállja a helyét a modern világban is.

A három évtizedben ott van a hit, a bátorság, a közösség ereje és az a sok-sok emberi történet, amelyből ez az iskola felépült – fogalmazott az igazgató.

Változások sodrában is szilárdan működő iskola

Az eltelt időszak számos változást hozott, a nyolc évfolyamos gimnázium 2012-ben négy évfolyamossá vált. Ezáltal egy erős alapiskola és egy hozzá csatlakozó gimnázium jött létre. A 2010-es évben óvodai részleggel bővült az egyházi fenntartású intézmény. Így jelenleg az óvodai neveléstől érettségiig nyújt tanulási lehetőséget az iskola.

A demográfiai változások sajnos kihatnak az Ipoly mente oktatási intézményei létszámának alakulására is. Az egyházi gimnáziumnak jelenleg ötven tanulója van. A középiskolai jelentkezések már lezajlottak, jelenleg a felvételikre készülnek. Tizenhét jelentkezőjük van, ez bizonyítja, hogy a van igény az egyházi iskolára.

A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igyekszik a felmerülő igényeknek megfelelni. Részben ennek is köszönhetően kerül sor a gimnázium profilváltására.

„Tavaly hirdettük meg a profilváltást, melynek értelmében közgazdaságtannal bővítettük az gimnáziumi tantárgyak számát. A mostani elsősök már ezt a tantárgyat is tanulják, sőt érettségizhetnek is belőle” – húzta alá az intézményvezető.

A Lévai és a Nagykürtösi járás magyar alapiskolásai választják az egyházi gimnáziumot. Az ipolysági tanulók mellett így a környékbeli iskolák végzett tanulói látogatják az intézményt.

Katolikus magyar iskolák összetartása a Felvidéken

Egyházi fenntartású katolikus iskolák elszórtan találhatóak a Felvidéken, mégis összetartanak. Közös rendezvényeket valósítanak meg. Dunaszerdahelyen, Gútán, Komáromban, Paláston, Szepsiben működnek alapiskolák, illetve egyházi iskolaközpontok. A jelentős távolságok mellett egyházterületileg is alaposan széttagoltak.

Ezzel kapcsolatban Pálffy Dezső kifejtette:

„A katolikus iskolákkal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, segítjük, támogatjuk egymást, kapcsolatainkat a közös rendezvényekkel is erősítjük.”

Az említett oktatási intézményeket a Patrona Nostra közhasznú társaság fogja közre. Minden évben megszervezik a tanév végéhez kötődő hálaadó szentmisét és a Felvidéki Magyar Advent rendezvényt.

Tanulmányi sikerek sorozata

A tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények bizonyítják, hogy a kisebb létszámú iskolák is megállják a helyüket az országos megmérettetéseken. Nemrégen a Cultura Nostra történelmi vetélkedő Pannonhalmán megrendezett Kárpát-medencei döntőjébe kerültek be, ahol előkelő helyen végzett az ipolysági csapat. Jelentős sikereket érnek el a szavalóversenyeken, a Tompa Mihály Országos Verseny döntőjébe is bekerült egy alapiskolai és egy gimnáziumi szavaló. A természettudományi versenyeken is remekelnek a diákok. Országos sikereket értek el Szép Magyar Beszéd és a Dobré slovo szlovák versenyen.

„Huszonharmadik osztályunk készül az érettségire, ha sikeresen leérettségiznek, akkor elérjük az érettségizők ötszázas létszámát” – jegyezte meg. A pedagógusgárdában több olyan tanár is van, aki egykoron az intézmény gimnáziumában érettségizett. Megszámolhatatlan azon egykori tanulók száma, akiknek gyermekei a szülők egykori alma materében tanulnak, illetve tanultak.

Hagyományok a közösség erősítéséért

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő egyházi iskolaközpontnak megvannak a közösséget erősítő és építő hagyományai, rendezvényei. Az oktatói-nevelői munka mellett az iskolaévben számos rendezvényt tartanak. Novemberben például diáknapot szerveznek. Az adventi időszakban közös karácsonyi műsorral készülnek, ennek üde színfoltja az alapiskolás elsős tanulók és az érettségi előtt álló diákok közös fellépése. Farsangi időszakban több közös eseményre kerül sor. A sítúrán is közösen vesznek részt alapiskolások és a gimnazisták.

Évente két alkalommal tartanak lelki napot, a tavaszi hitmélyítő alkalmon gróf Esterházy Jánosról tartottak előadást, ekkor megkoszorúzták az iskolaközpont parkjában lévő, 2025 májusában leleplezett Esterházy János-emléktáblát. A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően az ipolysági fiatalok eljutnak a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Az iskolaév végén a legjelentősebb programjuk a családi juniális, amikor a szülők, gyermekek, pedagógusok közösen búcsúztatják az iskolaévet.

Mint már írtuk, a hálaadó ünnepi szentmisére április 10-én került sor az ipolysági katolikus templomban. A jeles eseményen részt vettek a Felvidék-szerte működő katolikus magyar tanintézmények képviselői. Az ünnepség keretében adták át a Fegyverneki-díjat.

A kitüntetést az egyházi iskolaközpont megalakulásának 25. évfordulóján, 2017-ben hozták létre. Azon diákok, pedagógusok, iskolabarátok kaphatják meg a díjat, akik szolgálatukkal, elkötelezettségükkel vagy kiemelkedő teljesítményükkel gazdagították közösségünket – emelte ki Pálffy. Az iskola védőszentje, Boldog Salkaházi Sára évfordulójához igazítva május folyamán adták át. Az elmúlt időszakban Mészáros György egykori igazgatóhelyettes, Zachar István, az iskola mellett működő szülői szövetség első elnöke és Wollent Andrea, a Magnificat Gyermekkar vezetője érdemelte ki a rangos díjat.

Idén három személynek ítélték oda a Fegyverneki-díjat. Csáky Pál, Molnár Imre és Vanda Károly, a Millenniumi ösztöndíj alapítói kapták meg.

Az említett díjat immár negyedszázada minden tanévben egy-egy gimnazista kapja meg az egyházi iskolaközpontból, illetve a most már a magyar iskolaközpont részeként működő Szondy György Gimnáziumból. A jubileumi eseményről ITT írtunk.

„A jubileum nemcsak visszatekintés, hanem küldetés is. Arra hív bennünket, hogy hálát adjunk azért, amit kaptunk, és felelősséggel tekintsünk arra, amit tovább kell adnunk. Hiszem, hogy iskolánk, gimnáziumunk előtt még sok áldott év áll, hogy továbbra is olyan hely marad, ahol jó tanulni, jó tanítani, jó közösségben lenni. Olyan hely, ahol a hit erőforrás, a tudás érték, a szeretet pedig mindennapi gyakorlat” – zárta gondolatait Pálffy Dezső.

Pásztor Péter/Felvidék.ma