Megkezdődhet az életveszélyes garamszentgyörgyi híd bontása

Sürgős beavatkozásra van szükség Nyitra megye egyik legrosszabb állapotban lévő hídján: a Garamot átölelő 64 éves közúti híd egyik sarka közel fél métert süllyedt meg, ezzel a teljes szerkezet stabilitását veszélyeztetve. A pillérek alámosódtak, és továbbra is süllyednek. A híd túllépte az élettartamát, és a 2024-es diagnosztika alapján kijelenthető, hogy ez a híd már nem javítható.

Már 7 éve le van zárva, de a szakértők szerint

már az összeomlása is reális veszéllyé vált,

így a megyei önkormányzat már el is rendelte a bontást.

„A megyei képviselő-testület a saját költségvetésében 29 ezer eurót különített el a tervdokumentációra és a szükséges engedélyek beszerzésére. A végleges költséget a közbeszerzés eredménye határozza majd meg. Egy új híd megépítését további öt millió euróra becsülik” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja.

Kovács József polgármester szerint

a hidat évente többször is megmérik. A hibák már első ránézésre is láthatók. Az egyik pillérnél a felső rész – beleértve a korlátot is – beszakadt.