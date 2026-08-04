Százhatvanhárom éve alakult meg a Matica slovenská

1863. augusztus 4-én Turócszentmártonban rendezték meg azt az alapító közgyűlést, amelynek eredményeként életre hívták a Matica slovenská elnevezésű intézményt. A szervezet a szlovák nemzeti élet egyik kulcsfontosságú szereplőjévé vált, és 163 éve a szlovák nyelv, a kultúra, valamint a történelmi emlékezet megőrzésében és védelmében dolgozik.

Pellegrini: A Matica slovenská több mint másfél évszázada nemzeti és kulturális életünk egyik pillére

A Matica slovenská immár több mint másfél évszázada nemzeti és kulturális életünk egyik pillére. Öröksége ma is arra emlékeztet bennünket, hogy egy erős ország alapja az oktatás, a kultúra, a saját gyökereink iránti tisztelet és a jövő generációi iránti felelősség. Erről Peter Pellegrini, a Szlovák Köztársaság elnöke írt a közösségi médiában.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárulnak a szlovák hagyományok, történelem és kulturális örökség megőrzéséhez. „Munkájuk erősíti annak tudatát, hogy kik vagyunk, és milyen értékeken alapul társadalmunk. Éppen a saját identitásunk tudata, az egymás iránti tisztelet és a közjóért való munkára való készség azok az értékek, amelyek segítik Szlovákiát a fejlődésben” – tette hozzá az államfő.

A jeles évfordulóról Richard Raši, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke is megemlékezett a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

A házelnök rávilágított arra, hogy az egyesület egy olyan történelmi korszakban jött létre, amikor a szlovákok még nem rendelkeztek saját állammal, ám jelen volt bennük az erős akarat identitásuk megőrzésére és annak továbbadására a jövő nemzedékek számára.

Raši hangsúlyozta, hogy az alapítók örökségének is köszönhető, hogy ma egy olyan modern Szlovák Köztársaság épülhet, amely szilárdan támaszkodik saját kulturális és történelmi gyökereire.

Történelmi mérföldkő és felekezeti összefogás a Magyar Királyságban

A házelnök kiemelte, hogy a Matica slovenská intézményként meghatározó szerepet játszott a szlovák nemzeti öntudat formálásában, és mindmáig a szlovák kulturális örökség egyik legfontosabb pillérének számít.

Rámutatott arra is, hogy a saját történelem, nyelv és kultúra iránti tisztelet olyan közös érték, amely a mindennapi politikai vagy társadalmi véleménykülönbségektől függetlenül képes összekötni az embereket.

Kifejtette, a történelem formálja a jelent, így a múlt kulcsfontosságú mérföldköveinek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom pontosan megértse gyökereit és jövőbeli irányvonalát.

„A Matica slovenská a nemzeti öntudat szimbólumává vált, és története során jelentősen hozzájárult a szlovák kultúra, irodalom, tudomány és oktatás fejlődéséhez. Annak ellenére, hogy voltak időszakok, amikor tevékenységét korlátozták vagy erőszakkal megszakították, továbbra is nemzeti emlékezetünk maradandó része” – tette hozzá Jozef Božik, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) elnöke.

A Matica slovenská történelmi jelentőségét növeli, hogy ez volt az első olyan országos hatáskörű egyesület, amely sikeresen fogta össze az evangélikus és a katolikus felekezetűeket, egyúttal az egyetlen hivatalosan engedélyezett szlovák egyesületként működött a Magyar Királyság területén. Az 1863. augusztus 4-i alapítás emléke előtt tisztelegve a Szlovák Nemzeti Tanács 1993 októberében elfogadott jogszabálya alapján ezt a napot hivatalos emléknappá, a Matica slovenská napjává nyilvánította Szlovákiában.

Emléktába Rimaszombatban

A független Szlovák Köztársaságban 1995. szeptember 22-23-a között a rimaszombati kultúrházban tartotta meg a Matica slovenská első közgyűlését. Az esemény jelentőségét a tábla Štefan Moyzes szavaival emeli ki:

„A szlovák nemzet iránti kötelességünk megköveteli, hogy hozzájáruljunk a Matica slovenská fenntartásához, megerősítéséhez és fejlődéséhez.”

A közgyűlés emlékét már 1996. szeptember 22-én megörökítették. A táblát a Városi Művelődési Központ bejárata mellett a 2026-os felújítások alkalmával újra kihelyezték.

TASR / Felvidék.ma-