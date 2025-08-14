Szakember figyelmeztet a hepatitis A veszélyeire és a megelőzés fontosságára

Az utóbbi hetekben Szlovákia-szerte növekvő tendenciát mutat a hepatitis A – közismert nevén fertőző májgyulladás – esetszáma. Az AGEL társaság vezető infektológusa, MUDr. Alena Koščálová figyelmeztetését szerkesztőségünknek is eljuttatta, amelyben rámutat: az idei esztendőben a fertőzés gyakorlatilag az ország minden régiójában jelen van.

Mint hangsúlyozta, az emelkedő esetszám egy öt-hat évente visszatérő járványciklus része, amelynek oka, hogy a lakosságban fokozatosan csökken a védettség szintje.

A fertőzés útjai és a leginkább veszélyeztetett csoportok

Koščálová emlékeztetett: a hepatitis A vírus elsősorban fekál-orális úton terjed, ezért nem véletlenül nevezik a köznyelvben „a piszkos kéz betegségének”.

„A vírus az érintett személy székletében található. Ha valaki az illemhely használata után nem mos alaposan kezet, majd élelmiszerrel vagy tárgyakkal érintkezik, könnyen továbbadhatja a fertőzést”

– mutatott rá a szakember. A fertőzés szennyezett víz vagy étel fogyasztásával, de közvetlen érintkezés útján is terjedhet.

A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik nem tudják betartani az alapvető higiéniai előírásokat: a hajléktalanok, illetve olyan közösségek tagjai, ahol korlátozott a tiszta ivóvízhez való hozzáférés – például a marginalizált roma közösségek. Ilyen közegben a fertőzés gyorsan járvánnyá válhat, amely onnan a szélesebb társadalomba is átterjed. Kockázati tényező még az intravénás droghasználat és a rizikós szexuális magatartás.

Tünetek: sokszor rejtve marad a betegség

A lappangási idő két-hat hét, és a korai tünetek gyakran megtévesztőek.

„A kezdeti szakaszban a hepatitis A influenzaszerű tüneteket produkál: hőemelkedés, fáradtság, étvágytalanság, hányinger, hányás, hasi fájdalom”

– sorolta Koščálová.

A betegség előrehaladtával jelentkezhet a sárgaság – a bőr, a nyálkahártyák és a szemfehérje besárgulása –, sötét vizelet és világos széklet. A gyermekek és fiatal felnőttek sokszor teljesen tünetmentesek, így akaratlanul is terjeszthetik a kórokozót. Ezzel szemben az idősebbeknél vagy krónikus betegeknél súlyosabb lefolyás is előfordulhat, ritkán halálos kimenetellel. A diagnózis laborvizsgálattal, a vírus elleni antitestek kimutatásával történik.

Megelőzés: a védőoltás a leghatékonyabb eszköz

Az infektológus egyértelműen kiemelte: a leghatékonyabb védelem a hepatitis A ellen az oltás. Két adag vakcina, 6–12 hónapos különbséggel beadva, élethosszig tartó védettséget biztosít.

„Elsősorban a veszélyeztetett csoportoknak ajánlott: utazóknak, egészségügyi dolgozóknak, májbetegségben szenvedőknek, illetve azoknak, akik rossz higiéniai körülmények között élnek”

– hangsúlyozta.

Szlovákiában a marginalizált közösségekben élő kétéves gyermekek oltása ingyenes, de – mint Koščálová megjegyezte – az átoltottság sajnos alacsony, ami hozzájárul a fertőzés fennmaradásához.

A higiéniai megelőző intézkedések között az alapos kézmosás, a tiszta ivóvíz fogyasztása, valamint a nyers vagy nem kellően hőkezelt ételek fogyasztásának elkerülése szerepel, főként veszélyeztetett területeken.

Fontos a pihenés és a májbarát étrend

A hepatitis A-nak nincs specifikus gyógyszeres kezelése, a terápia a tünetek enyhítésére és a máj tehermentesítésére irányul.

„Pihenés és a májbarát étrend a legfontosabb. A legtöbb beteg néhány hét, illetve hónap alatt felgyógyul”

– mondta Koščálová. A halálozási arány kevesebb mint 1 százalék, de a kockázat magasabb idősebb vagy májbeteg pácienseknél.

A szakember a beszélgetés végén ismét felhívta a figyelmet: „A hepatitis A megelőzése sokkal egyszerűbb, mint a kezelése. A védőoltás és az alapvető higiénia betartása kulcsfontosságú.”

BN/Felvidék.ma/AGEL