Terjed a sárgaság Ógyallán: újabb gócpontot azonosítottak

Az elmúlt napokban húsz új hepatitisz-A fertőzést jelentettek Ógyallán. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) tájékoztatása szerint összesen már 115 megbetegedést tartanak nyilván három ógyallai és egy komáromi járványgóchoz kapcsolódva.

„Jelenleg a Komáromi RÚVZ illetékességi területén összesen négy aktív hepatitisz-A járványgócot tartunk számon, ezek közül három Ógyallán, egy pedig Komáromban található” – közölte Denisa Masárová, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatója.

Az ógyallai első járványgócot egy alacsony szociális és higiéniai körülmények között élő családhoz kötik, amelynek tagjai a város 12 különböző címén élnek.

„Ebben a gócban három új fertőzést azonosítottak, így az esetek száma itt elérte a 88-at”

– mondta Masárová.

A második gócpont szintén egy rossz szociális helyzetben élő családhoz kapcsolódik. Itt 12 új esetet jelentettek, a fertőzöttek száma összesen 22-re emelkedett.

A közegészségügyi hivatal arról is tájékoztatott, hogy Ógyallán egy új, harmadik gócpontot is azonosítottak, ahol eddig öt megbetegedést regisztráltak.

Emellett Komáromban is van egy aktív járványgóc, ahol jelenleg négy fertőzést tartanak számon. „Az elmúlt héten itt nem jelentettek új eseteket” – tette hozzá Masárová.

