Home Régió Terjed a sárgaság Ógyallán: újabb gócpontot azonosítottak
Régió

Terjed a sárgaság Ógyallán: újabb gócpontot azonosítottak

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Az elmúlt napokban húsz új hepatitisz-A fertőzést jelentettek Ógyallán. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) tájékoztatása szerint összesen már 115 megbetegedést tartanak nyilván három ógyallai és egy komáromi járványgóchoz kapcsolódva.

„Jelenleg a Komáromi RÚVZ illetékességi területén összesen négy aktív hepatitisz-A járványgócot tartunk számon, ezek közül három Ógyallán, egy pedig Komáromban található” – közölte Denisa Masárová, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatója.

Az ógyallai első járványgócot egy alacsony szociális és higiéniai körülmények között élő családhoz kötik, amelynek tagjai a város 12 különböző címén élnek.

„Ebben a gócban három új fertőzést azonosítottak, így az esetek száma itt elérte a 88-at”

– mondta Masárová.

A második gócpont szintén egy rossz szociális helyzetben élő családhoz kapcsolódik. Itt 12 új esetet jelentettek, a fertőzöttek száma összesen 22-re emelkedett.

A közegészségügyi hivatal arról is tájékoztatott, hogy Ógyallán egy új, harmadik gócpontot is azonosítottak, ahol eddig öt megbetegedést regisztráltak.

Emellett Komáromban is van egy aktív járványgóc, ahol jelenleg négy fertőzést tartanak számon. „Az elmúlt héten itt nem jelentettek új eseteket” – tette hozzá Masárová.

BN/Felvidék.ma/TASR

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

650 ezer euróból újult meg a vágsellyei megyei...

Viskupič: A gyűlöletpolitikának nincs helye a jelenben és...

Pozsonyban az áldozatok neveit felolvassák a holokauszt emléknapján

Meghódították Bős városát és a Duna környékét a...

Pozsony központjának egy részét kiürítették

Népszerű volt a leendő Bartók Béla Kulturális Központ...

Megkezdődött a kedvezményes regisztráció a Felvidéki Vállalkozói Expóra

Fesztivállal ünnepelték az új színpad átadását Nagybalogon

Rekordszámú résztvevővel rendezték meg a cserkészek Országos Métabajnokságát

Borsi a Kárpát-medence kulturális találkozóhelye

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma