Az orvos műhelyében – a szakértő válaszol

A Szövetség a Közös Célokért társulás szervezésében indult útjára „Az orvos műhelyében” című rendezvénysorozat, melynek célja, hogy szakértő segítségével kapjunk választ az aktuális egészségügyi kihívásokra, illetve gyakorlati tanácsokat a megelőzésről és a védekezésről.

A sorozat első előadására Izsán került sor, ahol Viola Miklós orvos a Komáromi járásban egyre inkább terjedő A-típusú májgyulladás veszélyeiről beszélt, illetve válaszolt a felmerülő kérdésekre. A sebészorvos, Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség országos elnökségi tagja, szakmai tapasztalata és közéleti tevékenysége révén jól ismeri az ország és a térség egészségügyi állapotát. Rövid szakmai bemutatkozást követően elmondta, Nyitra megyében már második ciklusban elnöke az egészségügyi bizottságnak. Az országban pedig épp ebben a megyében regisztrálták a legtöbb esetet, de terjed egész Közép-Európában – húzta alá.

A hepatitis A vírus elsősorban fekál-orális úton terjed, ezért is nevezik „a piszkos kéz betegségének”. A vírus úgy terjed, ha valaki az illemhely használata után nem mos alaposan kezet, majd élelmiszerrel vagy tárgyakkal érintkezik. A vírus bejut a szervezetünkbe az emésztőrendszeren keresztül és megtámadja a májat – magyarázta.

A fertőzés szennyezett víz vagy étel fogyasztásával, de közvetlen érintkezés útján is terjedhet.

A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik nem tudják betartani az alapvető higiéniai előírásokat:

a hajléktalanok, illetve olyan közösségek tagjai, ahol korlátozott a tiszta ivóvízhez való hozzáférés – például a marginalizált roma közösségek. Ilyen közegben a fertőzés gyorsan járvánnyá válhat, amely onnan a szélesebb társadalomba is átterjed. Mint mondta, a Komáromi járásban az ógyallai közösségből átjutott a komáromi roma közösségbe, és az utóbbi hetekben egyre több a bajcsi és a naszvadi roma közösségben is a fertőzöttek száma. A lappangási idő hosszú, kettőtől hat hétig is terjedhet, és a korai tünetek gyakran megtévesztőek.

Viola doktor kiemelte, a kezdeti szakaszban a hepatitis-A influenzaszerű tüneteket produkál: hőemelkedés, fáradtság, étvágytalanság, hányinger, hányás, hasi fájdalom – sorolta. A betegség előrehaladtával jelentkezhet a szemfehérje besárgulása, sötét vizelet és világos széklet. A hasmenéses állapot lehet könnyebb lefolyású, de az ógyallai eseteket megtapasztalva, bizony voltak olyanok is, akik kórházi ellátásra szorultak, mert annyira kiszáradtak – tette hozzá. Szeptember elején a nyitrai fertőzőosztályok annyira megteltek a sárgasággal fertőzött betegekkel, hogy nem tudtak további betegeket fogadni.

Viola doktor megjegyezte, mennyire fontos a megelőzés. A higiéniai megelőző intézkedések között az alapos kézmosás, a tiszta ivóvíz fogyasztása, valamint a nyers vagy nem kellően hőkezelt ételek fogyasztásának elkerülése szerepel, főként a veszélyeztetett területeken.

Kiemelte,

leghatékonyabb védelem a hepatitis-A ellen az oltás. Két adag vakcina, 6–12 hónapos különbséggel beadva, akár évtizedekig tartó védettséget biztosít.

Elsősorban a veszélyeztetett csoportoknak ajánlott: utazóknak, egészségügyi dolgozóknak, májbetegségben szenvedőknek, illetve azoknak, akik rossz higiéniai körülmények között élnek. Viola Miklós kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány óta mennyire megnőtt az oltásellenesség a laikusok, de még az egészségügyi szakdolgozók körében is.

Mint mondta, a felmérések szerint a lakosság már csak 30-40 százaléka hisz az oltások eredményességében, ami egyszerűen katasztrófa. „De olvastam tanulmányt, ahol megkérdezték az egészségügyi alkalmazottakat, körükben már 80% -os az elfogadottság. Látni, hogy azok, akik jártasak az egészségügyben, s egy kissé közelebbről ismerik az oltás mechanizmusát, nem félnek úgy az oltástól. Véleményem szerint akkor járnánk jó úton Szlovákiában, ha ez a két szám a laikus közösségben is elérné a 80 százalékot” – jegyezte meg.

A közönség kérdéseire válaszolva elmondta, a megelőzés során fontos odafigyelni az óvodás és kisiskolás gyerekek higiéniájára, akiknél nem rögzült még a rendszeres és alapos kézmosás szokása. Szintén kérdésre válaszolva elmondta, a májgyulladásnak ez a formája nem okoz olyan májkárosodást, mint a B típusú, tehát a máj csak minimálisan sérül az egészséges embereknél, de a kockázat magasabb az idősebb vagy májbeteg pácienseknél.

SZE/Felvidék.ma