Megjelent a sárgaság a szlovák parlamentben

Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas-SD) újságírói kérdésre csütörtökön megerősítette, hogy a szlovák parlamentben is megjelent a hepatitis A fertőző betegség, azaz a sárgaság. Kijelentette, hogy minden szükséges intézkedést megtettek. Információi szerint a helyzet ellenőrzés alatt áll.

„Azonnal kapcsolatba léptünk a Nemzeti Tanács illetékes munkatársaival, és az országos tiszti főorvossal is. Itt a helyszínen is minden szükséges intézkedést megtettek. Ma reggel itt is volt egy ellenőrzés. (…) A jelenlegi helyzet, amennyire én tudom, ellenőrzés alatt áll” – mondta a miniszter.

Azt tanácsolja a képviselőknek, hogy mossanak alaposan kezet.

A hepatitis A fertőző betegség, a máj vírusos gyulladását okozza. A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség influenzaszerű és gyomor-bélrendszeri tünetekkel kezdődik, hasi, ízületi fájdalommal, általános rossz közérzettel, hőemelkedéssel, lázzal, sötét vizelettel jár. Néhány nap alatt a legtöbb betegnél sárgaság alakul ki. A betegség elleni leghatékonyabb megelőzés a megfelelő kézhigiénia betartása.

SZE/Felvidék.ma/TASR