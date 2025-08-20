A kormány visszahívta a Bős–Nagymaros eljárásért felelős kormánybiztost

A kormány visszahívta Metod Špaček kormánybiztost a funkciójából. Špaček a bős-nagymarosi vízlépcső ügyében folyó eljárásban képviselte a kormányt a hágai Nemzetközi Bíróságon. A kormány kijelentette, hogy nem tervezi folytatni az eljárást, mivel tárgytalannak tartja.

Emlékeztetett arra, hogy 1998-ban a kormány újabb bírósági döntést kért, mivel Magyarország nem akarta megvalósítani azt, amit az 1997-es döntés előírt, de

a szlovák kormány 2017-ben kérvényezte a kérelem visszavonását és az eljárás befejezését.

„Az érdemleges jogi kérdéseket már megválaszolta az 1997. szeptember 25-i döntés. A Szlovák Köztársaság 1998-as kérelme nem aktuális és elvesztette értelmét, mikor Szlovákia 2017-ben kérvényezte a kérelem visszavonását és az eljárás befejezését, amibe a magyar fél beleegyezett, a perben résztvevő felek pedig nem folytattak azóta újabb eljárási cselekményeket” – állapította meg a kormány. Új kormánybiztost nem jelölt ki.

