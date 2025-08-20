Home Itt és Most Júliusban 4,6 százalékos volt a harmonizált éves infláció
Itt és Most

Júliusban 4,6 százalékos volt a harmonizált éves infláció

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Júliusban 4,6 százalékos volt az éves infláció Szlovákiában az egységes, harmonizált uniós fogyasztóiár-index szerint, ugyanakkora, mint júniusban. A havi infláció 0,4%-os volt – tájékoztatott a Statisztikai Hivatal.

Az egységes uniós index alapján az infláció valamivel magasabb Szlovákiában, mint a nemzeti inflációs számítási módszer szerint – ezeket az adatokat augusztus 15-én tették közzé.

Az árak a 12 figyelt ágazatból 8-ban nőttek havi szinten, a legnagyobb mértékben az élelmiszerek és az üdítők ára (0,5%), az alkohol és a dohány (1,2%), illetve az üdülésre, kikapcsolódásra és a kultúra fordított kiadások (0,8%).

Enyhe csökkenés tapasztalható a cipők és ruhaneműk terén (0,6%) és a közlekedésben (0,3%).
Éves szinten mind a 12 figyelt területen emelkedtek az árak, a legkevésbé a közlekedésben (1,5%), a legnagyobb mértékben pedig az oktatás és képzés terén (10,0%).

Az éves átlagos harmonizált infláció a 2024 augusztusától 2025 júliusáig tartó időszakot összevetve a 2023 augusztusától 2024 júliusáig tartó időszakkal 3,9%.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szent István-napi ünnepségek a Felvidéken 2025-ben

Komolyabb takarékoskodás vár a minisztériumokra

A kormány következő ülésén akarja ismertetni Šaško a...

A kormány visszahívta a Bős–Nagymaros eljárásért felelős kormánybiztost

Raši szerint a megyék számának csökkentése miatt elveszíthetjük...

Kassán kitüntetéseket adtak át nemzeti ünnepünk alkalmából

A Dôvera új telemedicinás szolgáltatást indít a hátfájás...

Közel 24 millió euróval támogatják a hátrányos helyzetű...

Az ügyészség szerint rendben volt a KKA igazgatóválasztása

És megérkezett a nyelvrendőrség a Kisebbségi Kulturális Alaphoz

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma