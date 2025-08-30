Szövetség a magyar közösségért – indul a 2025–26-os tanév

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 25. országos tanévnyitóját idén a gömöri Bátkában tartották, a helyi református templom és az iskola biztosította a méltó ünnepi keretet.

Az eseményen kiemelték az iskola és a magyar közösség szerepét, a pedagógusok, szülők és diákok elkötelezett munkáját, valamint az oktatási rendszer előtt álló kihívásokat.

A hangsúly a magyar iskolák fenntartásán, a nemzeti identitás erősítésén és a tudás értékén volt, mely a jövő nemzedék alapját jelenti.

Lelki üzenetek a pedagógusoknak és diákoknak

Boros István bátkai református lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a pedagógusok nem csupán tanítanak, hanem életformáló szerepet töltenek be. Az Úrban bízva a pedagógusok és diákok ereje megújul, és munkájuk nemcsak feladat, hanem áldás.

Lorenz Reinhard Brecher római katolikus plébános a „tiszta lap” szimbólumát emelte ki: minden tanév új lehetőséget jelent, amelyhez Isten áldást és erőt ad. A legnagyobb előrelépésre nem a tudományban, hanem a szeretetben és a békében van szükség, ezért a mindennapokban fontos az Istenre való figyelés.

Lóczy Tibor evangélikus lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a pedagógusok feladata a tudás átadása mellett a diákok helyes útra vezetése szeretettel és kitartással. A jó cselekedetek és a hivatás iránti elköteleződés példát mutat másoknak.

Fejlesztési irányok és támogatás a magyar oktatásban

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke ismertette a 2025–26-os tanév fő fejlesztési irányait: a pedagógusok jogi helyzetének erősítését, a kötelező óvodai nevelés három éves korra csökkentését, az alap- és középiskolák hálózatának optimalizálását, a digitális fejlesztések és a mesterséges intelligencia integrálását a tanításba.

A tanév során korszerű, a tanulók igényeihez és a nemzeti identitáshoz illeszkedő tankönyvpolitika lép életbe, valamint az érettségi vizsgarendszer reformja is megtörténik.

Kiemelt figyelmet kap a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása, a tantermi és infrastrukturális fejlesztések, valamint a szakképzési és felsőoktatási törvények előkészítése. A pedagógusok és diákok szakmai fejlődését képzések, ösztöndíjak, táborok és elismerések segítik, erősítve a közösségi identitást és a minőségi oktatást.

A pedagógusi hivatás és az identitás megőrzése

Maruzsa Zoltán, Magyarország köznevelésért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a magyar iskolák a tudás átadásán túl az identitás és a kultúra hagyományos értékeinek közvetítését is szolgálják. A pedagógusok feladata, hogy a diákok a jövő tehetségeivé, művészeivé, tudósaivá és közösségformálóivá váljanak. Bejelentette a Pedagógus Igazolvány határon túli kiterjesztését, amely a szakmai elismerést és a közösségi támogatást erősíti.

Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára a szülők szerepét emelte ki az identitás megerősítésében, Petőcz Kálmán, a pozsonyi Oktatási Minisztérium főosztályvezetője pedig az eddigi erőfeszítéseket méltatta, és bizakodott a folytatásban.

Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke a közösségi munka, az együttműködés és a személyes kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte az anyanyelvi oktatás fenntarthatóságát, az iskolaközpontok létrehozását, és a tehetségek felismerésének és támogatásának szükségességét. Zárásként jó tanévet, bátorságot és sikeres munkát kívánt, megerősítve, hogy a magyar jövő megőrzése érdekében minden érintettnek – pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és közösségeknek – össze kell fognia.

Útravaló a pályakezdő pedagógusoknak és üzenet az iskoláknak

Hajnovič Gabriella Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus arra hívta fel a fiatal pedagógusokat, hogy a hivatás egyszerre óriási öröm és nagy felelősség. A pedagógus feladata a gyerekek egyediségének, értékének és személyiségének felismerése. Merjenek hibázni, újrakezdeni, kíváncsian és teljes elköteleződéssel dolgozni. A figyelem, a jelenlét és a valódi odafordulás teszi értékessé a pedagógiai munkát, és minden apró siker – egy gyermek mosolya vagy egy felfedezés – megerősíti a pedagógust.

Tomolya Róbert, a füleki gimnázium tanára rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia és az adatok használata lehetőséget ad, de nem helyettesítheti a pedagógus szerepét. Az oktatás célja a kérdezés, az együttműködés és a felelős döntéshozatal megtanítása. Minden diákban ott rejlik a tehetség, és a pedagógus feladata, hogy ezt megtalálja és támogassa. A siker kulcsa a minőségi oktatás, a közösségi együttműködés és a folyamatos fejlődés iránti elköteleződés.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma