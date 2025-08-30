A XXV. országos tanévnyitó ünnepség Bátkában képeken

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén Bátkában, a református templomban rendezte meg 2025. augusztus 30-án a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségét.

Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődött, amelyet Boros István bátkai református lelkipásztor, Lorenz Reinhard Brecher uzapanyiti római katolikus plébános és Lóczy Tibor sajógömöri evangélikus lelkipásztor szolgálatai vezettek fel. A programot Gyurán Ágnes, a SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának elnöke és Hajdók Hajnalka, a SZMPSZ Losonci Területi Választmányának elnöke moderálták.

Az ünnepi tanévnyitó beszédet Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke tartotta. Bemutatkoztak és áldást kaptak a magyar iskolába induló elsős gyermekek. A meghívott vendégek közül köszöntőt mondott Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár (Belügyminisztérium, Magyarország), Szilágyi Péter helyettes államtitkár (Nemzetpolitikai Államtitkárság, Magyarország), Petőcz Kálmán főosztályvezető (a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma, Pozsony) és Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke.

Az ünnepség során átadták a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint bemutatkoztak a pályakezdő pedagógusok. Hozzájuk Hajnovič Gabriella várgedei óvodapedagógus intézett útravalót. Az iskolák számára üzenetet fogalmazott meg Tomolya Róbert, a füleki gimnázium tanára, aki a magyar diákokat, pedagógusokat és szülőket is megszólította.

Az ünnepi műsort a hanvai Tompa Mihály Énekkar Németh Aladár vezényletével, Szőke András pánsípon, Szőkéné Orémus Zsuzsanna harmaci lelkipásztor orgonán és zongorán, valamint a Pedagógussokk és a Mákvirág együttesek Páko Mária vezetésével tették teljessé.

A társszervezők között a SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya, a SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, valamint Bátka alapiskolája és óvodája szerepelt. A rendezvényt Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Magyarország Belügyminisztériuma és Bátka község önkormányzata támogatta.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma