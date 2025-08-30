Home Képriport A XXV. országos tanévnyitó ünnepség Bátkában képeken
Képriport

A XXV. országos tanévnyitó ünnepség Bátkában képeken

Pósa Homoly Erzsó
Pósa Homoly Erzsó

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén Bátkában, a református templomban rendezte meg 2025. augusztus 30-án a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségét.

Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődött, amelyet Boros István bátkai református lelkipásztor, Lorenz Reinhard Brecher uzapanyiti római katolikus plébános és Lóczy Tibor sajógömöri evangélikus lelkipásztor szolgálatai vezettek fel. A programot Gyurán Ágnes, a SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának elnöke és Hajdók Hajnalka, a SZMPSZ Losonci Területi Választmányának elnöke moderálták.

Az ünnepi tanévnyitó beszédet Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke tartotta. Bemutatkoztak és áldást kaptak a magyar iskolába induló elsős gyermekek. A meghívott vendégek közül köszöntőt mondott Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár (Belügyminisztérium, Magyarország), Szilágyi Péter helyettes államtitkár (Nemzetpolitikai Államtitkárság, Magyarország), Petőcz Kálmán főosztályvezető (a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma, Pozsony) és Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke.

Az ünnepség során átadták a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint bemutatkoztak a pályakezdő pedagógusok. Hozzájuk Hajnovič Gabriella várgedei óvodapedagógus intézett útravalót. Az iskolák számára üzenetet fogalmazott meg Tomolya Róbert, a füleki gimnázium tanára, aki a magyar diákokat, pedagógusokat és szülőket is megszólította.

Az ünnepi műsort a hanvai Tompa Mihály Énekkar Németh Aladár vezényletével, Szőke András pánsípon, Szőkéné Orémus Zsuzsanna harmaci lelkipásztor orgonán és zongorán, valamint a Pedagógussokk és a Mákvirág együttesek Páko Mária vezetésével tették teljessé.

A társszervezők között a SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya, a SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, valamint Bátka alapiskolája és óvodája szerepelt. A rendezvényt Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Magyarország Belügyminisztériuma és Bátka község önkormányzata támogatta.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Hangulatképek az 59. Országos Népművészeti Fesztivál szombati napjáról

IV. Béla király nyomában – II. rész: Klissza...

Augusztus huszadikai ünnepség Rimaszombatban képeken

Barangolás a palásti 1552-es emlékparkban és annak környékén

IV. Béla király nyomában – I. rész: Split...

A Népi konyha című kiállítás képekben

Szent Istvánra emlékeztek a prágai magyar katolikusok

Elfelejtett mesterségek – a nemezelő és az órás

Zólyomlipcsei örökségmegőrzés

Rétesfesztivál Rozsnyón

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma