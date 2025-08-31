Üdvözlet a teszéri kilátóról

A nyár második felében adták át a Gyűgy fürdővároshoz közeli Teszér település új kilátóját. A falu határában álló faszerkezetű létesítményből csodálatos kilátás nyílik a tágabb környékre.

Mint már beszámoltunk róla, az új turisztikai attrakció a szlovák kormányfő tartalékalapjából származó több mint 78 ezer eurós támogatásból épült fel.

Az idén nyáron kialakított létesítmény magába foglal egy tizenkét méter magas kilátót a hozzákapcsolódó fedett pihenőhellyel. A turisztikai célponthoz tartozik továbbá egy tábortűzgyújtásra alkalmas rész, valamint egy kis kápolna Szűz Mária szobrával.

A kilátó legmagasabb szintjén információs táblákat helyeztek el a látottakról szóló alapinformációkkal. Innen remek a kilátás a Börzsönyre, a közeli Szitnya hegyre, ugyanakkor a nemzetközileg is ismert fürdőváros gyógyszállói is jól láthatóak.

A lenti nagy információs tábla a honti régió településeit és azok látványosságait sorolja fel. Érdekesség, hogy a magyarok által is lakott települések megnevezése magyar nyelven is olvasható, itt találjuk Palást, Ipolyság, Felsőszemeréd, Ipolyszakállos, Garamsalló megnevezéseket.

A falu központjából gyalogszerrel kevesebb mint félórányi távra leljük az erdős rész és a mezőgazdasági terület határán felépült létesítményt. Gyalogosan, kerékpárral is könnyedén megközelíthető.

Teszéren járva érdemes a kilátó mellett megtekinteni a teszéri szurdokot és a sziklaüreget. Erről itt írtunk.

A fotók segítségével sétáljuk körbe a teszéri kilátó környékét.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma