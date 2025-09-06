A Kulturális Örökség Napjára készülnek a komáromi múzeumban

A Komáromi Duna Menti Múzeum is csatlakozott az Európai Kulturális Örökség Napjai 2025 rendezvénysorozathoz. Ennek keretében szeptember 11-én, csütörtökön, 16.00 órai kezdettel szervezik meg a Kultúrpalota épületében a programot.

Mint a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben olvasható:

„a rendezvény különlegessége, hogy a bemutatók előtt körbevezetést tartunk a múzeum újonnan felújított épületében, ahol a látogatók első kézből tapasztalhatják meg a megújult tereket.”

Ezt követően kerül sor két fontos műtárgyismertetésre. Egy 19. századi óra restaurálásának eredményére, amely a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatásával újult meg, és most először kerül a közönség elé felújított állapotában. A restaurálást Jaroslav Plačko a ReštArt – oprava starožitností k. f. t. restaurátora mutatja be.

Reichentál Ferenc Gáz című olajfestményének bemutatására, amely a Művészeti Támogatási Alap (Fond na podporu umenia) támogatásával került a múzeum gyűjteményébe. Ez az alkotás a közép-európai művészet kiemelkedő darabja, amely jelentős művészettörténeti értékkel bír.

A sajtóesemény célja, hogy bemutassuk a friss akvizíciókat és restaurálásokat, valamint a felújított épület új lehetőségeit.

A program után lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre és a műtárgyak közvetlen megtekintésére – fogalmaznak a közleményben.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma