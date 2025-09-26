Home Művelő A magyar kultúra és a hagyományok átörökítése a közösségerősítés jegyében
A Déryné Határtalan Program lévai állomása

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mintegy százötven gyermek vett részt a Rákóczi Szövetség közreműködésével a lévai Juhász Gyula Alapiskolában megtartott Déryné Határtalan Program rendezvényen. A szeptember 25-ei alkalmon a magyar irodalommal, a magyar kultúrával és a néphagyomány értékeivel ismerkedtek Léva és környékének fiataljai.

A délelőtt folyamán elsőként a Festeres Art formáció népmese-feldolgozással és népdalokkal kedveskedett a közönségnek. Ezen a foglalkozáson a lévai magyar alapiskola alsó tagozatos tanulói, valamint az intézmény szomszédságában működő Eszterlánc Óvoda gyermekei vettek részt. Mások mellett a Ribike népmese hangzott el, a műsor végén pedig jól megtáncoltatták a közönséget.

Lőrincz Katalin (k.) üdvözli a vendégeket (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Majd ugyancsak a Festeres Art közreműködésével népzenei koncertre és hangszerbemutatóra került sor az iskolában. Ezen a lévai oktatási intézmény alsós tanulói mellett az ipolyszakállosi magyar alapiskola 1–4. évfolyamos tanulói vettek részt.  A régi magyar népi hangszerekkel ismertették meg a fiatalokat. A foglalkozáson megszólalt a tekerő, a koboz, a klarinét, az ütős gordonka, a citera és a furulya is.

Soós Réka, a Festeres Art vezetője portálunknak elmondta: a program több állomásán vettek már részt, elsőként a programindító tavaszi dunaszerdahelyi állomáson léptek fel. Majd erdélyi kitérő után ősszel újra a Felvidékre látogatnak. Léva mellett további felvidéki településeken is találkozhatnak a fiatalok a formációval.

A Festeres Art előadása kicsiknek (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Délután Vers mindenkinek címmel a Kávészünet rendhagyó irodalomórája következett a lévai és az ipolyszakállosi alapiskolák felső tagozatos tanulói részére. Ezzel párhuzamosan Huzella Péter műsorát nézhették meg a kisebbek.

A Déryné Határtalan Program lévai állomása a Reviczky Házban Vannak vidékek címmel a Kaláka és Bogdán Zsolt Kányádi-estjével zárult késő délután.

Népszerű volt a hangszerbemutató (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Lőrincz Katalin, a lévai Juhász Gyula Alapiskola igazgatója, s egyben a Léva és Vidéke Célalap koordinátora az eseménnyel kapcsolatban a Felvidék.má-nak kifejtette: a Rákóczi Szövetség a magyar kormány által támogatott programjával a Kárpát-medencei magyar közösségeket segíti és erősíti.

„A rendezvénnyel a magyar kultúra és a hagyományok értékei érkeztek meg Lévára, amelynek az identitástudatot megőrző és óvó szerepe van” – szögezte le Lőrincz Katalin, majd hozzátette – „nem feledkezhetünk meg a közösségerősítő jellegéről sem.”

A program kiemelt jelentőséggel bír az olyan Kárpát-medencei szórványterületeken, mint amilyen Léva és környéke.

Ismerkedés a citerával (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint már írtuk, az eseményen az ipolyszakállosi alapiskola tanulói is részt vettek. A lévai tanintézményben zajló programok mellett a Barsi Múzeumot is meglátogatták. Itt a történelmünk és múltunk értékeivel ismerkedtek.

A lévai állomás eseményeinek lebonyolítását segítette a Reviczky Társulás, amely méltó közösségi teret biztosított az irodalmi estnek. Közös cél által vezérelve a közös erő mutatkozott meg a nap folyamán Léván.

A Juhász Gyula Alapiskola már huzamosabb ideje kiemelten foglalkozik a hagyományok átörökítésével, az identitáserősítő értékek átadásával. Mindez az iskola pedagógiai programjának egyik központi eleme – magyarázta az intézményvezető.

Huzella Péter műsora a kicsiknek (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Iskolai tanórákon, illetve a délutáni napköziben szintúgy előtérbe kerül a néphagyomány. Barán Ivett nevelő vezetésével jelentős sikereket ért már el az iskola Pitypang Néptánccsoportja. Lévai magyar események mellett a környéken és nemzetközi fesztiválokon is bemutatták már a tehetségüket. Hűen őrzik a Kárpát-medence néptáncos hagyományait. Színjátszó csoportja is van az iskolának, akik már megméretettek a Duna Menti Tavasz fesztiválon is.

A néphagyomány ápolása beépül a tanórákba, főleg az alsó tagozaton, de az irodalom- és  történelemórák keretében fontos része a felső tagozatos tanulók tananyagának is. Iskolai rendezvények fonódnak a néphagyományok értékeire.

A Kávészünet rendhagyó irodalomórája a nagyoknak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ám nem csupán foglalkozásokon és a tanórákon ismerkednek a hagyományokkal. Az iskola két épülete folyosóinak díszítésén megjelennek a népi motívumok. Egykori használati eszközök, bútordarabok, mindenféle kiegészítők emlékeztetik a gyerekeket múltunk értékeire s azok ápolására. Mindez egy különleges hangulatot teremt az iskola falai között.

A Déryné Határtalanul Program egyes előadásnapjai megszólítják az óvodásokat, az alsó és felső tagozatos diákokat, valamint a középiskolásokat és természetesen a felnőtt közönséget is kiváló előadások várják.

Számos magyarországi és külhoni társulat kiváló előadását juttatja el a legkisebb településen élőkhöz is.

A Kávészünet koncertje az iskola folyosóján (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szeptemberben Léva mellett Nagykaposon, majd Szencen valósultak meg programok. Majd az év hátralévő időszakában további tizenegy felvidéki település ad otthont az értékes eseményfolyamnak.

Az állomások közt szerepel Szepsi (október 7.); Galánta (október 20.); Nagybalog (október 29.); Ipolyság (november 3.); Királyhelmec (november 11.);  Nagymegyer (november 14.); Gúta (november 21.); Rozsnyó (november 25.); Zselíz (november 27.); végül Párkány és Tardoskedd. A két utóbbi településen még szervezés alatt  van a rendezvény.

A Kávészünet megzenésített verseket adott elő Léván (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Déryné Határtalan Programról ITT és ITT írtunk a napokban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

