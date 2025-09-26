A magyar kultúra és a hagyományok átörökítése a közösségerősítés jegyében

Mintegy százötven gyermek vett részt a Rákóczi Szövetség közreműködésével a lévai Juhász Gyula Alapiskolában megtartott Déryné Határtalan Program rendezvényen. A szeptember 25-ei alkalmon a magyar irodalommal, a magyar kultúrával és a néphagyomány értékeivel ismerkedtek Léva és környékének fiataljai.

A délelőtt folyamán elsőként a Festeres Art formáció népmese-feldolgozással és népdalokkal kedveskedett a közönségnek. Ezen a foglalkozáson a lévai magyar alapiskola alsó tagozatos tanulói, valamint az intézmény szomszédságában működő Eszterlánc Óvoda gyermekei vettek részt. Mások mellett a Ribike népmese hangzott el, a műsor végén pedig jól megtáncoltatták a közönséget.

Majd ugyancsak a Festeres Art közreműködésével népzenei koncertre és hangszerbemutatóra került sor az iskolában. Ezen a lévai oktatási intézmény alsós tanulói mellett az ipolyszakállosi magyar alapiskola 1–4. évfolyamos tanulói vettek részt. A régi magyar népi hangszerekkel ismertették meg a fiatalokat. A foglalkozáson megszólalt a tekerő, a koboz, a klarinét, az ütős gordonka, a citera és a furulya is.

Soós Réka, a Festeres Art vezetője portálunknak elmondta: a program több állomásán vettek már részt, elsőként a programindító tavaszi dunaszerdahelyi állomáson léptek fel. Majd erdélyi kitérő után ősszel újra a Felvidékre látogatnak. Léva mellett további felvidéki településeken is találkozhatnak a fiatalok a formációval.

Délután Vers mindenkinek címmel a Kávészünet rendhagyó irodalomórája következett a lévai és az ipolyszakállosi alapiskolák felső tagozatos tanulói részére. Ezzel párhuzamosan Huzella Péter műsorát nézhették meg a kisebbek.

A Déryné Határtalan Program lévai állomása a Reviczky Házban Vannak vidékek címmel a Kaláka és Bogdán Zsolt Kányádi-estjével zárult késő délután.

Mint Lőrincz Katalin, a lévai Juhász Gyula Alapiskola igazgatója, s egyben a Léva és Vidéke Célalap koordinátora az eseménnyel kapcsolatban a Felvidék.má-nak kifejtette: a Rákóczi Szövetség a magyar kormány által támogatott programjával a Kárpát-medencei magyar közösségeket segíti és erősíti.

„A rendezvénnyel a magyar kultúra és a hagyományok értékei érkeztek meg Lévára, amelynek az identitástudatot megőrző és óvó szerepe van” – szögezte le Lőrincz Katalin, majd hozzátette – „nem feledkezhetünk meg a közösségerősítő jellegéről sem.”

A program kiemelt jelentőséggel bír az olyan Kárpát-medencei szórványterületeken, mint amilyen Léva és környéke.

Mint már írtuk, az eseményen az ipolyszakállosi alapiskola tanulói is részt vettek. A lévai tanintézményben zajló programok mellett a Barsi Múzeumot is meglátogatták. Itt a történelmünk és múltunk értékeivel ismerkedtek.

A lévai állomás eseményeinek lebonyolítását segítette a Reviczky Társulás, amely méltó közösségi teret biztosított az irodalmi estnek. Közös cél által vezérelve a közös erő mutatkozott meg a nap folyamán Léván.

A Juhász Gyula Alapiskola már huzamosabb ideje kiemelten foglalkozik a hagyományok átörökítésével, az identitáserősítő értékek átadásával. Mindez az iskola pedagógiai programjának egyik központi eleme – magyarázta az intézményvezető.

Iskolai tanórákon, illetve a délutáni napköziben szintúgy előtérbe kerül a néphagyomány. Barán Ivett nevelő vezetésével jelentős sikereket ért már el az iskola Pitypang Néptánccsoportja. Lévai magyar események mellett a környéken és nemzetközi fesztiválokon is bemutatták már a tehetségüket. Hűen őrzik a Kárpát-medence néptáncos hagyományait. Színjátszó csoportja is van az iskolának, akik már megméretettek a Duna Menti Tavasz fesztiválon is.

A néphagyomány ápolása beépül a tanórákba, főleg az alsó tagozaton, de az irodalom- és történelemórák keretében fontos része a felső tagozatos tanulók tananyagának is. Iskolai rendezvények fonódnak a néphagyományok értékeire.

Ám nem csupán foglalkozásokon és a tanórákon ismerkednek a hagyományokkal. Az iskola két épülete folyosóinak díszítésén megjelennek a népi motívumok. Egykori használati eszközök, bútordarabok, mindenféle kiegészítők emlékeztetik a gyerekeket múltunk értékeire s azok ápolására. Mindez egy különleges hangulatot teremt az iskola falai között.

A Déryné Határtalanul Program egyes előadásnapjai megszólítják az óvodásokat, az alsó és felső tagozatos diákokat, valamint a középiskolásokat és természetesen a felnőtt közönséget is kiváló előadások várják.

Számos magyarországi és külhoni társulat kiváló előadását juttatja el a legkisebb településen élőkhöz is.

Szeptemberben Léva mellett Nagykaposon, majd Szencen valósultak meg programok. Majd az év hátralévő időszakában további tizenegy felvidéki település ad otthont az értékes eseményfolyamnak.

Az állomások közt szerepel Szepsi (október 7.); Galánta (október 20.); Nagybalog (október 29.); Ipolyság (november 3.); Királyhelmec (november 11.); Nagymegyer (november 14.); Gúta (november 21.); Rozsnyó (november 25.); Zselíz (november 27.); végül Párkány és Tardoskedd. A két utóbbi településen még szervezés alatt van a rendezvény.

Pásztor Péter/Felvidék.ma