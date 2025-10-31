Karády Katalin életre kelt a nagybalogi színpadon

Különleges estben lehetett része annak, aki ellátogatott Nagybalogra, ahol Pataki Szilvia a Déryné Program keretében a Rákóczi Szövetség szervezésében mutatta be nagy sikerű előadását, a Karády kalapja című darabot.

A nézők vastapssal jutalmazták a művésznő lenyűgöző alakítását – olyannyira, hogy az est háromszoros ráadással zárult.

A Pesti Magyar Színházban vitték egykor színre Ópiumkeringő címmel Lengyel Ferenc színdarabját, ami egy döbbenetes erejű történet sikerről, hűségről, emberségről, hazáról és mindenekelőtt szerelemről.

Az előadásban Pataki Szilvia átütő erővel mutatta meg Karády lelki mélységeit. Ezt a lendületet viszi tovább a Mindig az a perc…„Karády kalapja” – Jazz story produkció a darab dalainak koncertváltozataként.

Az ikonikus dalokat zongorakísérettel hallhatjuk Benedekfi Tündétől. Elbűvölően csodálatos párost alkottak.

Pataki Szilvia hitelesen és mély átéléssel idézte meg Karády alakját

Közelebb került a gömöri közönséghez a magyar filmtörténet legendás dívája, aki egyszerre volt bátor nő, érzéki művésznő és a történelem viharaiban helytálló ember.

Az előadás a háborús évek tragikus időszakába repíti vissza a nézőt, amikor Karádyt a Gestapo letartóztatta, és börtönbe zárta. A monodráma egyszerre mutatja be a művésznő törékenységét, erejét és bátorságát — azt a nőt, aki a csillogás mögött is megőrizte emberi tartását.

Pataki Szilvia játékát a kritikusok is méltatták: finom, érzékeny alakítással idézi meg Karády hangját, mozdulatait és belső világát, anélkül, hogy puszta utánzásba csúszna. Inkább újjáértelmezi Karády személyiségét, a modern néző számára is átélhetővé téve a legendát.

Karády Katalin, a magyar díva előtt is tisztelegtek Nagybalogon

Kevés olyan név van a magyar kultúrában, amely annyi érzelmet és emléket idéz, mint Karády Kataliné. A 20. század egyik legnagyobb sztárja volt: színésznő, énekesnő, stílusikon – és a háború idején bátor embermentő.

Épp 115 éve, 1910-ben született Budapesten, szegény családban. Színészi karrierje csak a harmincas éveiben indult, de gyorsan a magyar film egyik legfényesebb csillagává vált. A Halálos tavasz című film tette országosan ismertté, s attól kezdve a mozikban ő volt a „végzet asszonya” – a titokzatos, szenvedélyes nő, aki mindenkit elbűvöl.

Karády mély, érzéki hangját ma is azonnal felismeri, aki meghallja.

Olyan slágerek fűződnek nevéhez, mint az Ópiumhercegnő, a Hiába menekülsz, Gyűlölöm a vadvirágos rétet, Hamvadó cigarettavég, Ugye gondolsz néha rám, Veled szeretnék boldog lenni, A szívemben titokban, Mindig az a perc című dalok, amelyeket ez utóbbi címadó darabban hallhatott a közönség.

A második világháború idején Karády nemcsak a színpadon, hanem az életben is hőssé vált. Harmincöt éve, 1990-ben hunyt el, de emléke örök: filmjei, dalai és személyes bátorsága a magyar kultúra maradandó részei. Karády Katalin nem csupán művésznő volt – ő maga volt a legenda.

Színház mindenkinek

A Színház mindenkinek misszió jegyében a Déryné Program portfóliója immár a Kárpát-medencében is elérhető. „Egy-egy településen egész napos eseménysorozat keretében kínálunk kulturális programokat minden korosztály számára, az óvodásoktól a felnőttekig. Az ősz folyamán több mint 60 külhoni helyszínre jutnak el színházi előadásaink, a sorozat partnere a Rákóczi Szövetség” – mondta Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség kutatási és elemzési vezetője megnyitójában Nagybalogon.

A Felvidéken a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával 15 helyszínen valósul meg a program. Az első előadásnap Dunaszerdahelyen volt, legközelebb pedig Ipolyságon lesz.

A Határtalan Program lebonyolítója a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft., együttműködő partnere a Rákóczi Szövetség. A Déryné Program felelős a Program szakmai feladatainak megvalósításáért, míg a Rákóczi Szövetség a befogadói helyszínekkel kapcsolatos teendőket látja el.

A Rimaszombati járásban a programot a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete szervezte október 29-én, reggel a nagybalogi óvodában, iskolában, majd délben a feledi alapiskolásoknak, napközben pedig a rimaszombati szakközépiskolában tartottak színházi tematikus napot.

HE/Felvidék.ma