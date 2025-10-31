Home Művelő Karády Katalin életre kelt a nagybalogi színpadon
Karády Katalin életre kelt a nagybalogi színpadon

Pataki Szilvia művésznőt háromszor tapsolták vissza

HE
HE
Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Különleges estben lehetett része annak, aki ellátogatott Nagybalogra, ahol Pataki Szilvia a Déryné Program keretében a Rákóczi Szövetség szervezésében mutatta be nagy sikerű előadását, a Karády kalapja című darabot.

A nézők vastapssal jutalmazták a művésznő lenyűgöző alakítását – olyannyira, hogy az est háromszoros ráadással zárult.

A Pesti Magyar Színházban vitték egykor színre Ópiumkeringő címmel Lengyel Ferenc színdarabját, ami egy döbbenetes erejű történet sikerről, hűségről, emberségről, hazáról és mindenekelőtt szerelemről.

Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma

Az előadásban Pataki Szilvia átütő erővel mutatta meg Karády lelki mélységeit. Ezt a lendületet viszi tovább a Mindig az a perc…„Karády kalapja” – Jazz story produkció a darab dalainak koncertváltozataként.

Az ikonikus dalokat zongorakísérettel hallhatjuk Benedekfi Tündétől. Elbűvölően csodálatos párost alkottak.

Pataki Szilvia hitelesen és mély átéléssel idézte meg Karády alakját

Közelebb került a gömöri közönséghez a magyar filmtörténet legendás dívája, aki egyszerre volt bátor nő, érzéki művésznő és a történelem viharaiban helytálló ember.

Az előadás a háborús évek tragikus időszakába repíti vissza a nézőt, amikor Karádyt a Gestapo letartóztatta, és börtönbe zárta. A monodráma egyszerre mutatja be a művésznő törékenységét, erejét és bátorságát — azt a nőt, aki a csillogás mögött is megőrizte emberi tartását.

Benedekfi Tünde és Pataki Szilvia (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

Pataki Szilvia játékát a kritikusok is méltatták: finom, érzékeny alakítással idézi meg Karády hangját, mozdulatait és belső világát, anélkül, hogy puszta utánzásba csúszna. Inkább újjáértelmezi Karády személyiségét, a modern néző számára is átélhetővé téve a legendát.

Karády Katalin, a magyar díva előtt is tisztelegtek Nagybalogon

Kevés olyan név van a magyar kultúrában, amely annyi érzelmet és emléket idéz, mint Karády Kataliné. A 20. század egyik legnagyobb sztárja volt: színésznő, énekesnő, stílusikon – és a háború idején bátor embermentő.

Épp 115 éve, 1910-ben született Budapesten, szegény családban. Színészi karrierje csak a harmincas éveiben indult, de gyorsan a magyar film egyik legfényesebb csillagává vált. A Halálos tavasz című film tette országosan ismertté, s attól kezdve a mozikban ő volt a „végzet asszonya” – a titokzatos, szenvedélyes nő, aki mindenkit elbűvöl.

Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma

Karády mély, érzéki hangját ma is azonnal felismeri, aki meghallja.

Olyan slágerek fűződnek nevéhez, mint az Ópiumhercegnő, a Hiába menekülsz, Gyűlölöm a vadvirágos rétet, Hamvadó cigarettavég, Ugye gondolsz néha rám, Veled szeretnék boldog lenni, A szívemben titokban, Mindig az a perc című dalok, amelyeket ez utóbbi címadó darabban hallhatott a közönség.

A második világháború idején Karády nemcsak a színpadon, hanem az életben is hőssé vált. Harmincöt éve, 1990-ben hunyt el, de emléke örök: filmjei, dalai és személyes bátorsága a magyar kultúra maradandó részei. Karády Katalin nem csupán művésznő volt – ő maga volt a legenda.

Színház mindenkinek

A Színház mindenkinek misszió jegyében a Déryné Program portfóliója immár a Kárpát-medencében is elérhető. „Egy-egy településen egész napos eseménysorozat keretében kínálunk kulturális programokat minden korosztály számára, az óvodásoktól a felnőttekig. Az ősz folyamán több mint 60 külhoni helyszínre jutnak el színházi előadásaink, a sorozat partnere a Rákóczi Szövetség” – mondta Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség kutatási és elemzési vezetője megnyitójában Nagybalogon.

A Felvidéken a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával  15 helyszínen valósul meg a program. Az első előadásnap Dunaszerdahelyen volt, legközelebb pedig Ipolyságon lesz.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

A Határtalan Program lebonyolítója a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft., együttműködő partnere a Rákóczi Szövetség. A Déryné Program felelős a Program szakmai feladatainak megvalósításáért, míg a Rákóczi Szövetség a befogadói helyszínekkel kapcsolatos teendőket látja el.

A Rimaszombati járásban a programot a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete szervezte október 29-én, reggel a nagybalogi óvodában, iskolában, majd délben a feledi alapiskolásoknak, napközben pedig a rimaszombati szakközépiskolában tartottak színházi tematikus napot.

HE/Felvidék.ma

