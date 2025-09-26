Hétfőn is ülésezni fog a parlament

Bár hétfőn általában nem szoktak, elfogadták a koalíciós képviselők javaslatát, és szeptember 29-én, hétfőn is tárgyalni fognak a parlamenti képviselők.

Hétfőn 9-től 20 óráig ülésezik a parlament. A hulladékkezelésről szóló törvényhez benyújtott módosító javaslatok megtárgyalásával kezdik az ülést.

Ezután a tranzakciós adóról szóló törvény SNS által benyújtott módosításáról tárgyalnak.

Szavazás hétfőn nem lesz.

Bár pénteken általában nincs szavazás, a képviselők abban állapodtak meg, hogy pénteken (szeptember 26.) 11 órakor szavaznak.

TASR/Felvidék.ma