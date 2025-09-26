Home Itt és Most Hétfőn is ülésezni fog a parlament
Itt és Most

Hétfőn is ülésezni fog a parlament

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A szlovák törvényhozás épülete Pozsonyban (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Bár hétfőn általában nem szoktak, elfogadták a koalíciós képviselők javaslatát, és szeptember 29-én, hétfőn is tárgyalni fognak a parlamenti képviselők.

Hétfőn 9-től 20 óráig ülésezik a parlament. A hulladékkezelésről szóló törvényhez benyújtott módosító javaslatok megtárgyalásával kezdik az ülést.

Ezután a tranzakciós adóról szóló törvény SNS által benyújtott módosításáról tárgyalnak.

Szavazás hétfőn nem lesz.

Bár pénteken általában nincs szavazás, a képviselők abban állapodtak meg, hogy pénteken (szeptember 26.) 11 órakor szavaznak.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„Duray szellemi hagyatéka nyomán nevezzük a jót jónak,...

Tisztelgés – Duray 80 szimpózium Pozsonyban

Csak pénteken délelőtt szavaznak az alkotmánymódosításról a képviselők

Fico közölte, ha csütörtökön nem sikerül jóváhagyni az...

„Konszolidációs intézkedések nélkül az ország csődbe menne”

Az ellenzék bírálja a kormány konszolidációs intézkedéseit

Ferenčák szerint titkos szavazás is elképzelhető az alkotmánymódosításról

A kormány a 435 milliós energiatámogatást uniós alapokból...

Fico szerint nincs ok a halasztásra, ma lesz...

A kórházi gyógyszerészek nélkül nem lenne biztonságos a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma