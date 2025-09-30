A népmese napját ünnepelték a komáromi Kossuth téren

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján immáron 13. alkalommal rendezte meg a magyar népmese napja alkalmából szervezett eseményét a komáromi Kossuth téren.

A generációkat összekapcsoló, a népmesét és a meseolvasást népszerűsítő rendezvény igazi városi ünneppé nőtte ki magát, fogalmazott Szénássy Tímea, a Jókai Egyesület tagja, aki üdvözölte az óvodás és iskolás korú gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket. A szervezők egyúttal egy szabadtéri kiállítással is készültek a tavaly készült legsikeresebb rajzokból.

Az idei eseményre készített rajzok alkotói közül pedig a műsor keretén belül kisorsoltak tíz iskolást és tíz óvodást, akik Jókai Mórról szóló mesekönyvet kaptak az írófejedelem bicentenáriuma alkalmából.

Az eseményen az Eötvös Utcai Alapiskola második osztályos tanulói Jékely Zoltán A három pillangó című mesejátékát adták elő. A rendezvényre kilátogató gyerekek a Földes pékség jóvoltából, Dunamente védjeggyel ellátott apró figyelmességet is kaptak.

Képriportunk az eseményen készült.

Szalai Erika/Felvidék.ma