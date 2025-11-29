A Déryné Határtalan Program hatalmas sikert aratott Zselízen

Ipolyság után Zselízre is elérkezett a Déryné Program, amelyet a Magyar Kormány indított azzal a céllal, hogy a színház, a színjátszás élményét eljuttassa oda is, ahol nincs a közelben állandó színház. A külhoni részt a Rákóczi Szövetség szervezi.

A Határtalan Program a Déryné Program 2025-ben induló új eleme, amelynek elsődleges célja a környező országokban élő magyar közösségek kulturális életének támogatása, nemzeti identitásuk erősítése, színházi előadások és művészetpedagógiai foglalkozások elérhetővé tételével a társadalmi és kulturális esélyegyenlőtlenség mérséklése.

A Program keretében Erdély és Partium, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság magyarok lakta településein szervezünk kulturális eseményeket az óvodás, általános és középiskolás, valamint a felnőtt és családi korosztály számára.

A határon túli tematikus napok megrendezése – közösségépítő szerepén túl – lehetőséget kínál a csatlakozó alkotók és alkotóközösségek számára meglévő előadásaik tovább játszására, ugyanakkor támogatja a helyi oktatási és kulturális intézményeket a programok igénybevételének lehetőségével.

A zselízi drámapedagógiai nap öt részre oszlott. Reggel a zselízi és környékbeli óvodákból – Csata, Kéty, Nagyölved, Farnad, Sáró, Nyírágó – érkező mintegy 180 kisgyermek vehetett részt a Csodaszarvas című interaktív foglalkozáson, ahol a mesék és a játék varázslatos világába csöppentek.

Az alsó tagozatosok körében a Paprika Jancsi előadás aratott osztatlan sikert: a gyerekek élményét annyira magával ragadta a műsor, hogy kétszer olyan hosszúra nyúlt, mint tervezték. A felső tagozatosoknak egy történelmi időutazást mutattak be, amelyben régi hangszerek segítségével elevenedett meg a múlt. Mindhárom előadás teltházas volt a zselízi kultúrházban.

A Comenius Gimnáziumban a fiatal színészek drámapedagógiai módszerrel dolgozták fel a kötelező olvasmányokat, a diákok nemcsak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódtak a megbeszélésekbe és elemzésekbe, így a tanulás és a játék egyaránt jelen volt a nap folyamán.

Este a felnőtteké lett a terep: a Turay Ida Színház előadásában a Bakancslista című darabot láthatta a közönség, amely szinte teljesen megtöltötte a nézőteret. A siker nem maradt el: a varázslatos este során az önfeledt nevetésé lett a főszerep két fantasztikus színésznő, Hűvösvölgyi Ildikó és Bencze Ilona játéka által.

Az egész nap során több mint 1000 személy kapcsolódott be az előadásokba, bizonyítva Zselíz kultúra iránti szeretetét és igényét.

Ez, a sorban a negyedik teltházas rendezvény ismét hatalmas sikerrel zárult a Csemadok zselízi alapszervezeténél. A szervezők hálásak minden támogatásért és minden résztvevő szeretetéért, hiszen ez ad értelmet annak a nem kis munkának, amit a Csemadok helyi alapszervezete a közösségért végez áldozatosan. A kultúra szeretete él, és Zselízen továbbra is dolgoznak azon, hogy minden generáció számára élménnyé váljon, ugyanis ez ad szilárd kapaszkodót nekünk, hogy képesek legyünk megmaradni magyarnak, itt, a Felvidéken.

Csonka Ákos/Felvidék.ma