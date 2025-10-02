Végéhez közeledik Robert Fico merénylőjének bírósági tárgyalása

Végéhez közeledik a besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS) a Robert Fico (Smer-SD) kormányfő ellen tavaly május 15-én merényletet elkövető Juraj C. tárgyalása. Csütörtökön, a hatodik tárgyalási napon a családjával folytatott telefonbeszélgetések, valamint egy beépített ügynökkel folytatott beszélgetései átiratának egyes részleteit olvasták fel.

A bíróság egyéb bizonyítékokat is bemutatott, köztük a kormányfő véres ingét és nadrágját. A nyilvánosság kizárásával egy titkosított részt is felolvastak. Miután a bíróság lezártnak nyilvánítja a bizonyítási eljárást, megkezdődhet a záróbeszédek ismertetése.

Az előzetes nyilatkozatok alapján körülbelül négy órán át tarthat az ügyész, a védőügyvéd, valamint a vádlott záróbeszéde. Namir Alyasry védőügyvéd szerint a trencséni börtönkórházban készült hangfelvételek igazolják, hogy védence nem az egész kormány ellen akart merényletet elkövetni, csak a kormányfőre támadt rá. A kormány bukásáról csak azután beszélt, hogy efelől kezdte kérdezgetni a beépített ügynök. „A hangfelvételek alapján arra akarunk rámutatni, hogy bár az ügyésznő azok egyes részleteivel érvelt a vádiratban, például hogy a védencem a kormány megbuktatásáról beszélt a feleségével, de ez csak azután történt, hogy a beépített ügynök felhozta neki ezt a témát. Addig csakis a kormányfőről beszélt negatívan” – hangsúlyozta a védőügyvéd, hozzátéve, „érti, hogy az ügyésznőnek igyekeznie kell fenntartani a terrorizmus vádját”.

Juraj C.-t védett személy ellen elkövetett terrortámadással vádolják, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélheti a bíróság. Ügyvédje, Namir Alyasry szerint védence nem érdemel életfogytiglant. Kijelentette, Juraj C. elkövette a bűncselekményt, de nem értenek egyet annak jogi minősítésével, vagyis a terrorizmus vádjával.

Juraj C. a tárgyalás első napján, július 8-án kijelentette, dühös volt a kormányfőre. Azért lőtt rá, hogy az egészségi állapota miatt ne lehessen tovább kormányfő, de nem akarta megölni. Úgy látta, erre a nyitrabányai kihelyezett kormányülésen lesz megfelelő alkalom. Abban a pillanatban, amikor Fico elindult a szimpatizánsai felé, előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt.

TASR/Felvidék.ma