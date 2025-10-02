Igazságos büntetést kért az ügyész Robert Fico merénylőjére

A Robert Fico (Smer-SD) kormányfő elleni tavaly május 15-i merénylet a demokrácia és az állam stabilitása elleni merénylet volt. Juraj C. így akarta megváltoztatni az ország kormányát, elérni a lemondását és előrehozott választás kiírását – jelentette ki csütörtökön záróbeszédében Katarína Habčáková ügyész a besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS). „Törvényes és igazságos” büntetés kiszabását kérte a bíróságtól.

Juraj C.-t védett személy ellen elkövetett terrortámadással vádolják, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélheti a bíróság, a büntetés alsó határa pedig 20 év.

Az ügyész kijelentette,

elfogadhatatlan, hogy bárki erőszak alkalmazásával fejezze ki a kormánnyal szembeni elégedetlenségét, ezt a parlamenti választáson kell kinyilvánítani.

Habčákovának meggyőződése, s a részletes bizonyítási eljárás is igazolta, hogy Juraj C. az egész kormány, mint kollektív szerv ellen intézett támadást.

Emlékeztetett, hogy a vádlott a trencséni börtönkórházból a feleségével folytatott telefonbeszélgetések során arról beszélt, a kormány üldözi és „elintézi” a kultúrában és a médiában dolgozó embereket, kormányzati terrort emlegetett. Az előkészítő eljárás során pedig azt mondta, elégedetlen a kormány politikájával, mert elárulta az EU-t.

Semmi kétség sincs afelől sem, hogy a merényletet Juraj C. követte el. Vita csak a jogi minősítéséről van, a védelem a tárgyalás során azt igyekezett bizonyítani, hogy nem az egész kormány ellen történt terrortámadás, egyedül Fico volt a célpont.

Az ügyész szerint a vádlott máig sem adta jelét annak, hogy megbánta volna a tettét, és azután változtatott a retorikáján, hogy módosították a bűncselekmény jogi minősítését.

Eredetileg nem terrorizmus, hanem előre kitervelt emberölési kísértet miatt indult ellene büntetőeljárás, ezt 2024 júliusában módosították.

Juraj C. a tárgyalás első napján, július 8-án kijelentette, dühös volt a kormányfőre. Azért lőtt rá, hogy az egészségi állapota miatt ne lehessen tovább kormányfő, de nem akarta megölni. Úgy látta, erre a nyitrabányai kihelyezett kormányülésen lesz megfelelő alkalom. Abban a pillanatban, amikor Fico elindult a szimpatizánsai felé, előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt.

A tárgyalás október 8-án folytatódik a többi záróbeszéddel.

TASR/Felvidék.ma