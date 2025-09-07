Hősies helytállás Dublinban: drámai döntetlennel rajtolt a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlennel kezdte a 2026-os világbajnoki selejtezősorozatot Írország vendégeként. Marco Rossi együttese álomszerűen indított: Varga Barnabás és Sallai Roland találataival negyedóra alatt kétgólos előnybe került. A folytatásban azonban az írek szépítettek, Sallai kiállítása után pedig emberhátrányban kellett hősiesen védekeznie a csapatnak, amely végül a hosszabbítás perceiben kapott góllal engedett ki két pontot a kezéből.

Álomszerű kezdés: két gyors magyar találat

A magyar válogatott tökéletes rajtot vett a telt házas Aviva Stadionban. Már a 2. percben Varga Barnabás villant: Styles visszatett labdáját nyolc méterről a keresztléc alá lőtte, megszerezve a vezetést. Negyedórával később Szoboszlai Dominik jobb oldali szöglete után Sallai Roland emelkedett a legmagasabbra, és öt méterről a kapuba bólintott, így a vendégek korán kétgólos előnybe kerültek.

A gyors gólok megfogták a hazai együttest, amely a félidő közepéig nem találta a ritmust. Bár az írek mezőnyben fokozatosan átvették az irányítást, támadásaikban nem volt átütőerő. Dibusznak mindössze egyetlen komoly védésre volt szüksége az első 45 percben, míg a magyar csapat biztosan őrizte előnyét, és néhány kontratámadásban is benne volt a harmadik gól lehetősége.

Rossz álom: gyors ír szépítés és Sallai kiállítása

A második félidő megkezdését követően alig három perc kellett az íreknek, hogy szépítsenek: Manning szabadrúgását Dibusz csak kiütni tudta, a kipattanót Szmodics fejelte vissza középre, Ferguson pedig közelről a hálóba lőtt. A bekapott gól lendületet adott a hazaiaknak, és pár perccel később újabb csapás érte a magyarokat: Sallai Roland felindulásból rátaposott O’Shea lábára, amiért azonnali piros lapot kapott.

A kiállítás után a hazai szurkolók és a csapat is vérszemet kapott, ám a magyar válogatott hősiesen küzdött. Bolla Bendegúznak két ígéretes kontralehetősége is volt, ám Kelleher mindkétszer hárított.

Hősies védekezés, de elmaradt a győzelem

Az ír nyomás a hajrában tovább fokozódott. Dibusz Dénes bravúrok sorát mutatta be, köztük egy látványos vetődéssel hárított Ferguson ötméteres fejesénél. A magyar védelem önfeláldozóan állta a sarat, kilenc mezőnyjátékos dolgozott a védekezésben, és már úgy tűnt, három ponttal távozhat Dublinból a Rossi-legénység. A 93. percben azonban Manning beadását Idah fejelte közelről a léc alá, így a végeredmény 2-2 lett.

Következő mérkőzés: Portugália érkezik Budapestre

A magyar válogatott szeptember 9-én, kedden a csoport favoritjának tartott Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A Nemzetek Ligája-címvédő elleni találkozó kulcsfontosságú lehet a selejtezősorozat további menetelésében.

A magyar válogatott kerete Portugália ellen:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma