Tisztes vereség: szoros mérkőzésen maradt alul a válogatott Portugáliával szemben

A magyar labdarúgó-válogatott 3–2-es vereséget szenvedett a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában a csoport favoritjának tartott Portugáliától a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese Varga Barnabás duplájával kétszer is betalált, ám Joao Cancelo góljára végül nem érkezett harmadik magyar válasz. A Rossi-legénység hősiesen küzdött, a telt házas stadion közönsége állva ünnepelte a csapat küzdeni tudását.

Varga fejesgóljával szerzett vezetést a magyar válogatott

Fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat a Puskás Arénában, ahol a szurkolók Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényét idéző élőképpel és a „Legyen újra miénk a grund!” felirattal biztatták kedvenceiket. A vendégek az első percekben mezőnyfölényben futballoztak, türelmesen járatták a labdát, de a magyar védelem stabilan zárt.

A 21. percben aztán jött az első magyar lehetőség – és rögtön gól született. Szoboszlai Dominik passza után Nagy Zsolt húzott el a bal szélen, pontos beadását Varga Barnabás tökéletes ütemben fejelte a jobb kapufáról a hálóba.

A gól után fokozott portugál nyomás következett: Cristiano Ronaldo közeli próbálkozását Tóth Balázs lábbal hárította, majd Rúben Neves lövését ütötte ki bravúrral. A harmadik lehetőségnél azonban Bernardo Silva üresen maradt a tizenhatoson belül, és hét méterről a jobb felsőbe bombázott. A felek döntetlennel vonultak szünetre.

Ronaldo tizenegyesével fordítottak a vendégek

A második félidőben is folytatódott a portugál fölény. Az 58. percben Fernandes szöglete után Ronaldo lövése Nego Loic kezéről pattant le, a belga Erik Lambrechts játékvezető büntetőt ítélt. Az ötszörös aranylabdás magabiztosan lőtte a labdát a jobb alsó sarokba, megszerezve 141. válogatott találatát.

A hátrányba kerülő magyar csapat nem adta fel, Rossi cserékkel frissítette a támadósort, és az utolsó negyedórában egyre bátrabban támadt.

Az erőfeszítés a 84. percben meghozta gyümölcsét: Nego jobb oldali beadását ismét Varga Barnabás bólintotta a hálóba, ezzel újra egalizált a válogatott.

Cancelo döntött, de állva tapsolták a magyarokat

Sokáig azonban nem tarthatott az öröm. Alig két perccel később Bernardo Silva és Joao Cancelo kényszerítőzött, utóbbi pedig 18 méterről a bal alsóba lőtte a győztes gólt. A hajrában Rossi tanítványai mindent megtettek az újabb egyenlítésért, de a portugál védelem állta a sarat.

A lefújás után a több mint 61 000 fős közönség vastapssal köszönte meg a válogatott bátor és szervezett játékát.

Kulcsfontosságú mérkőzés jön Örményország ellen

A magyar válogatott két forduló után egy ponttal áll a csoport harmadik helyén. Októberben előbb Örményországot fogadja Budapesten, majd idegenben vár visszavágó Portugália ellen.

A novemberi záró fordulókban a mieink Jerevánban lépnek pályára, végül hazai pályán Írország ellen búcsúztatják az őszi selejtezősorozatot.

A magyar labdarúgó-válogatott hátralévő mérkőzései:

Október 11., szombat, 18:00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd, 20:45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök, 18:00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap, 15:00: Magyarország–Írország

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma