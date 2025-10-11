A napokban több európai csapat is biztosíthatja helyét a labdarúgó-világbajnokságon

Több európai csapat is akár már a következő napokban biztosíthatja részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon.

A selejtező vasárnaptól keddig tartó újabb játéknapján Svájc, Franciaország és Anglia is kijuthat a tornára, ehhez azonban a saját győzelme mellett a közvetlen riválisok pontvesztésére is szüksége van.

A százszázalékos Svájc a B csoportban Szlovéniába látogat, a mögötte négy ponttal második Koszovó a svédek vendége lesz, míg a D jelű négyesben a szintén hibátlan franciák Izlandon lépnek pályára. A mögöttük négypontos Ukrajna Azerbajdzsánt fogadja Krakkóban.

Az ötcsapatos csoportok közül a K-ból Anglia biztosíthatja be vb-részvételét: ha Tomas Tuchel együttese kedden győz Lettországban, akkor a többi eredmény megfelelő alakulása esetén az utolsó két mérkőzésétől függetlenül kijut a tornára.

Az osztrákok ugyanakkor százszázalékos mérlegük ellenére sem biztosíthatják még be vb-részvételüket, de hatalmas lépést tehetnek efelé, ha vasárnap nyernek a románok vendégeként.

Mivel a selejtezők előző fordulójából a mérkőzések egy részét szombaton (ma) játsszák, a felsorolt együttesekhez még továbbiak – például a magyarok csoportjában éllovas, Nemzetek Ligája-győztes portugálok, vagy az Európa-bajnok spanyolok – is csatlakozhatnak.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők:

A csoport (hétfő):

Észak-Írország–Németország, Belfast 20.45

Szlovákia–Luxemburg, Nagyszombat 20.45

Az állás: 1. Németország 6 pont (7-3), 2. Észak-Írország 6 (6-4), 3. Szlovákia 6 (3-2), 4. Luxemburg 0

B csoport (hétfő):

Svédország–Koszovó, Göteborg 20.45

Szlovénia–Svájc, Ljubljana 20.45

Az állás: 1. Svájc 9 pont, 2. Koszovó 4, 3. Szlovénia 2, 4. Svédország 1

C csoport (vasárnap):

Skócia–Fehéroroszország, Glasgow 18.00

Dánia–Görögország, Koppenhága 20.45

Az állás: 1. Dánia 7 pont (9-0), 2. Skócia 7 (5-1), 3. Görögország 3, 4. Fehéroroszország 0

D csoport (hétfő):

Izland–Franciaország, Reykjavík 20.45

Ukrajna–Azerbajdzsán, Krakkó 20.45

Az állás: 1. Franciaország 9 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Izland 3, 4. Azerbajdzsán 1

E csoport (kedd):

Spanyolország–Bulgária, Valladolid 20.45

Törökország–Georgia, Izmit 20.45

A csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Georgia 3 (5-3), 3. Törökország 3 (3-8), 4. Bulgária 0

F csoport (kedd):

Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon 20.45

Írország–Örményország, Dublin 20.45

A csoport állása: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország 3, 3. MAGYARORSZÁG 1 (4-5), 4. Írország 1 (3-4)

G csoport (vasárnap):

Hollandia–Finnország, Amszterdam 18.00

Litvánia–Lengyelország, Kaunas 20.45

Az állás: 1. Hollandia 13 pont/5 mérkőzés, 2. Lengyelország 10/5 (8-4), 3. Finnország 10/6 (8-9), 4. Litvánia 3/6, 5. Málta 2/6

H csoport (vasárnap):

San Marino–Ciprus, Serravalle 15.00

Románia–Ausztria, Bukarest 20.45

Az állás: 1. Ausztria 15 pont/5 mérkőzés, 2. Bosznia-Hercegovina 13/6, 3. Románia 7/5, 4. Ciprus 5/6, 5. San Marino 0/6

I csoport (kedd):

Észtország–Moldova, Tallinn 18.00

Olaszország–Izrael, Udine 20.45

A csoport állása: 1. Norvégia 15 pont/5 mérkőzés, 2. Olaszország 9/4 (12-7), 3. Izrael 9/5 (15-11), 4. Észtország 3/5, 5. Moldova 0/5

J csoport (hétfő):

Wales–Belgium, Cardiff 20.45

Észak-Macedónia–Kazahsztán, Szkopje 20.45

Az állás: 1. Észak-Macedónia 12 pont/6 mérkőzés, 2. Belgium 11/5, 3. Wales 10/5, 4. Kazahsztán 6/6, 5. Liechtenstein 0/6

K csoport (kedd):

Lettország–Anglia, Riga 20.45

Andorra–Szerbia, Encamp 20.45

A csoport állása: 1. Anglia 15 pont/5 mérkőzés, 2. Albánia 8/5, 3. Szerbia 7/4, 4. Lettország 4/5, 5. Andorra 0/5

L csoport (vasárnap):

Feröer-szigetek–Csehország, Torshavn 18.00

Horvátország–Gibraltár, Varasd 20.45

Az állás: 1. Horvátország 13 pont/5 mérkőzés (17-1), 2. Csehország 13/6 (11-6), 3. Feröer-szigetek 9/6, 4. Montenegró 6/6, 5. Gibraltár 0/5

MTI/Felvidék.ma