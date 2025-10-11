Magabiztos magyar siker a Puskás Arénában – a csapat legyőzte Örményországot

A magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ás győzelmet aratott Örményország felett a 2026-os világbajnoki selejtezősorozat októberi fordulójában. Marco Rossi együttese ezzel fontos lépést tett a világbajnokságra való kijutás felé, és megtörte több mint másfél éves hazai nyeretlenségi sorozatát a Puskás Arénában.

Fontos mérföldkő a vb-selejtezők közepén

A világbajnoki selejtezők második feléhez érkezve a magyar válogatott számára különösen fontos volt, hogy hazai pályán győzelemmel zárja első októberi összecsapását.

A mieink számára a tét nem kisebb volt, mint életben tartani a világbajnoki részvételről szőtt reményeket – negyven évvel az utolsó vb-szereplés után.

A Puskás Aréna telt ház előtt, nagyszerű hangulatban adott otthont az összecsapásnak. A magyar kezdőcsapatban ezúttal Tóth Balázs állt a kapuban, előtte Nego, Orbán, Szalai Attila és Kerkez alkotta a védelmet. A középpályán Schäfer és Styles, előttük Bolla, Tóth Alex és Szoboszlai, míg elöl Lukács Dániel kapott lehetőséget.

A szövetségi kapitány ezúttal is a megszokott, támadó szellemű játékot szorgalmazta. Újoncot Marco Rossi most sem avatott, hiszen a szakmai stáb a szeptemberi teljesítményt megfelelőnek ítélte, és a stabilitást helyezte előtérbe.

Előzmények és a forma íve

A két válogatott korábban mindössze egyszer találkozott: 2004 februárjában, a ciprusi Pafoszban Lothar Matthäus csapata Szabics Imre és Lisztes Krisztián góljával 2–0-ra győzött. A mostani siker tehát újra a magyar fölényt igazolta – több mint húsz évvel később, ezúttal tétmérkőzésen.

Az utóbbi időben ugyanakkor hullámzó formát mutatott a válogatott: idén már becsúszott három vereség (Törökország, Svédország és Portugália ellen), s a csapat viszonylag hosszú idő óta először tudott újra győzelmet ünnepelni tétmérkőzésen. Hazai pályán legutóbb 2024 márciusában, Koszovó ellen aratott tétmérkőzésen diadalt a Rossi-csapat.

Vegyes rajt után jött a fordulat

A szeptemberi nyitány felemásra sikeredett: a magyar válogatott Dublinban 2–2-es döntetlent játszott Írországgal, majd a portugálok elleni 3–2-es vereség ellenére biztató játékot mutatott. Az októberi cél ezért világos volt – minél több pont gyűjtése, különösen hazai pályán.

A vendégek az írek legyőzésével már bizonyították, hogy képesek kellemetlen ellenfélként futballozni, ám ezúttal a magyar védelem és támadósor is precízen működött.

Két újoncgól döntött

A találkozó előtt a közönség egyperces gyászszünettel emlékezett a szerdán elhunyt Mezey Györgyre, az utolsó vb-részvételt irányító legendás szövetségi kapitányra.

Az első félidőben a magyar válogatott határozott mezőnyfölényt alakított ki, ám a támadásokból hiányzott a dinamika és a váratlanság. A legnagyobb lehetőségek Lukács Dániel előtt adódtak, de Avagjan kapus mindkét próbálkozását hárítani tudta. A szünetig hiába birtokolta háromszor annyit a labdát Rossi együttese, a vezetést nem sikerült megszereznie.

A második játékrészre felpörgött a magyar válogatott: nagyobb tempóban, széleken vezetett akciókkal és pontosabb beadásokkal érkeztek a hazai helyzetek. Az 56. percben a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel első válogatottbeli kezdőként azonnal góllal hálálta meg a bizalmat – higgadt befejezése megtörte az örmény védelmet. A hátrányban bátrabban támadó vendégek így több teret hagytak a magyar kontráknak, amelyekből többször is eldőlhetett volna a mérkőzés. Nagy Zsolt fejese a kapufán csattant, míg a vendégek próbálkozásait Tóth Balázs könnyedén hatástalanította.

A találkozó a hosszabbításban dőlt el végleg: Dárdai Márton labdaszerzése után indult meg a gyors kontra, Szoboszlai Dominik és Gruber Zsombor összjátéka után utóbbi hat méterről a kapu közepébe lőtt, megszerezve első gólját a címeres mezben.

A 2–0-s siker nemcsak fontos három pontot, hanem önbizalmat is jelent a Rossi-csapatnak a keddi, Portugália elleni lisszaboni összecsapás előtt.

Továbbjutási esélyek

A magyar válogatott számára a három pont megszerzése kulcsfontosságú volt a tabella szempontjából is. A kvartettből az első helyezett automatikusan kijut a 2026-os világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhat a részvételért. A magyar labdarúgó-válogatott október 14-én, kedden lép pályára Portugália ellen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban.

A selejtezősorozat novemberben zárul: a magyar csapat Örményországban és Írország ellen mérkőzik majd meg.

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és először 48 válogatott vesz részt rajta, köztük 16 európai csapat.

Következő októberi mérkőzések – F-csoport

2025. október 14., 20:45

Írország–Örményország

Portugália–Magyarország

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Demjén Patrik (MTK)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma