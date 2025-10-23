Moyzes-vonósnégyes és francia dallamok

Rimaszombatban a hűvös, szeles őszi idő sem riasztotta el a komolyzene kedvelőit a Zenei Ősz koncertjeitől, amely jutalmul mindig felejthetetlen élménnyel ajándékozza meg hűséges közönségét.

Legutóbb Janka Pastorková szopránénekesnő gyönyörű hangja Karol Kompas gitárkíséretével, valamint a szlovák zeneszerzők gitárra írt szólóművei töltötték be a római katolikus Keresztelő Szent János-templomot Rimaszombat Fő terén.

„A legkülönfélébb pozitív érzelmekkel és gondolatokkal, alázattal és békével találkozhatott a közönség. Lélekemelő, őszi elcsendesedést élhettünk át a zene segítségével – köszönjük az élményt” – írta közösségi oldalán a Rimaszombati Városi Művelődési Központ.

A mostani koncert ünnepi hangulatban telt. A Moyzes vonósnégyes itt ünnepelte 50. évfordulóját.

A program háziasszonya Iveta Malachovská volt. A vonósokat a templom kiváló akusztikája, a közönséget a koncert szokatlan dramaturgiája és a művészek csodálatos teljesítménye, a szervezőket a nézők száma, és minden jelenlévőt egy kedves figyelmesség lepett meg. A Zenei Barátok Körének egyik tagja az 50. születésnapját ünneplő vonósnégyesnek tortát sütött.

„Ünnepeltünk! Elsősorban a Moyzes vonósnégyest, de egy kicsit a Zenei Ősz programsorozatot is, amely immár 45 éve hozza el városunkba a komolyzenét és annak kiemelkedő előadóit. Köszönet mindenkinek, a művészeknek és a közönségnek, akik részvételükkel hozzájárulnak e rendezvény megőrzéséhez” – számolt be Zenei Barátok Körének elnöke, Eva Čarnoká.

A Zenei Ősz 45. évfolyamának zárókoncertjére december 2-án kerül sor, amikor Jozef Lupták csellóművész, Boris Lenko harmonikaművész és Branislav Dugovič klarinétművész lépnek majd színpadra.

A koncerteket a Művészetet Támogató Alap (Fond na podporu umenia) támogatja.

HE/Felvidék.ma