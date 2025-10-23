Home Kitekintő Azért állunk ki, hogy ne haljon meg senki ebben a háborúban
Békemenet Budapesten 2025. október 23-án (Fotó: Orbán Viktor FB)

Azért állunk ki, hogy senki se haljon meg ebben a háborúban – mondta a miniszterelnök-helyettes csütörtökön délelőtt Budapesten, a Margit híd budai hídfőjénél, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett békemenet indulásakor az ukrajnai konfliktusra utalva.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott, „magyar véreinkért vagyunk itt, hogy ne haljon meg egyikünknek a gyermeke, férje, testvére egy olyan háborúban, ami nem a mi háborúnk”.

„De mi itt vagyunk azokért is, akik háborút akarnak Nyugat-Európában, mert amikor mi kiállunk a béke mellett, akkor azért is kiállunk, hogy az ő gyerekeiket se vigyék haza bádogtepsiben, mert ha majd megérkeznek Párizsba, Londonba és Berlinbe azoknak a fiataloknak a holttestei, akik egy politikai manipuláció miatt lennének kivezényelve a frontra, akkor tudnák meg, hogy mi a jelentősége annak, hogy mi itt vagyunk” – mondta a kereszténydemokrata politikus.

„Amikor mi most kiállunk azért, hogy ne haljanak meg magyarok ebben a háborúban, akkor azért is kiállunk, hogy ne haljon meg senki ebben a háborúban, még azoknak az országoknak a fiai se, akik egyébként a háború pártján vannak”

– jelentette ki Semjén Zsolt.

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke példaértékűnek nevezte a békemenetet, amelyen több százezer „önkéntes szellemű honvédő” vesz részt, és amely megmutatja a Nyugatnak, hogy Orbán Viktor és a lakosság nagy része szimbiózisban él a hazáért. Hozzátette, hogy a CÖF-CÖKA exportálni akarja a békemenetet a „Nyugat városaiba”, hogy „kicsit reszkessenek majd a falai” a jelenlegi Európai Uniónak és Európai Bizottságnak.

Fricz Tamás, a CÖF-CÖKA alapítója azt mondta, „hosszú harc áll előttünk”: áprilisban, az országgyűlési választásokon le kell győzni „a szuverenitás ellen támadó felső erőket”, majd a nemzeti függetlenséget veszélyeztető „brüsszeli elittel” is meg kell vívni a küzdelmet, a jelenlegi EU helyett pedig létre kell hozni a független, szabad nemzetek Európáját.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője köszöntötte a rendezvényre érkezett olasz és lengyel delegáció tagjait, majd azt mondta, a jelenlévők üzenete: „ha jövő áprilisban megpróbálnak bármilyen nemtelen eszközzel ránk támadni”, akkor az eseményről készült fotóalbumot előtte lapozzák fel.

Stefka István újságíró azt mondta, 69 éve ugyanebben az időben vonultak fel tízezrek a szabadságért, Magyarország függetlenségéért, és „ugyanezért megint vonulunk”.

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője kiemelte, „ma történelmet csinálunk”.

Bayer Zsolt publicista azt mondta, azért indulnak, hogy Közép-Európa és benne Magyarország maradjon szabad, független, szuverén és normális hely.

A békemenet a Margit híd – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca útvonalon vonul a Kossuth térre, ahol az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

A résztvevők az Elvis Presley téren gyülekeztek, és a környező utcákat is megtöltötték a szimpatizánsok.

A tizenegyedik békemenet jelmondata: „Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!”. Ez a felirat szerepel a menet elején lévő molinón is.

A tömegben látni lehetett Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját és Tóth Gabi énekesnőt.

MTI/Felvidék.ma

 

