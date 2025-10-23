Azonnali hatállyal menesztették a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatóját

Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatója visszahívta posztjáról a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatóját, Jarábik Gabriellát.

Jarábik Gabriellát a konszolidációra hivatkozva váltották le. Az igazgató asszony korábban is az intézmény sovány állami finanszírozására és a szűkre szabott munkahelyekre panaszkodott, ezzel a döntéssel további pozíciótól fosztják meg a múzeumot – írja a Magyar Szövetség pártja közösségi oldalán.

Hozzáteszik: hónapok óta tudni, hogy a kulturális tárca a nemzetiségi múzeumok átszervezését, lefokozását tervezgeti, illetve azt, hogy a KKA jelenlegi igazgatójának a megválasztása óta a minisztériumnak nem szokása a korrekt, transzparens eljárás.

Mint írják, érdemes lesz még jobban odafigyelni arra, mi történik a magyar és a többi nemzetiségi múzeumban.

A Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége Jarábik Gabriella leváltása kapcsán közleményt adott ki, melyben azt írják, megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatóját azonnali hatállyal felmentették tisztségéből.

„Szövetségünk az elmúlt közel két évtizedben szoros, szakmailag gyümölcsöző és emberileg is példaértékű kapcsolatot ápolt a Jarábik Gabriella vezette intézménnyel. Személye és munkássága a szlovákiai magyar közművelődés és oktatás területén megkerülhetetlen értéket képvisel. Szakértelme, elhivatottsága és a magyar közösség iránti elkötelezettsége mindvégig biztos alapot jelentett a közös munkában” – írták.

Az SZMPSZ – a szlovákiai magyar oktatás és kultúra érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként – korábban díjjal is méltatta munkáját.

„Mély sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a „konszolidáció” jegyében meghozott döntés következtében a magyar kulturális élet egy kivételesen felkészült és hiteles képviselője került méltatlan elbírálás alá. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége indokolatlannak tartja a döntést: meggyőződésünk, hogy a kulturális élet „konszolidációja” nem járhat együtt nemzeti közösségünk értékeinek leépítésével és képviselőinek háttérbe szorításával” – fogalmaznak a közleményben.

SZE/Felvidék.ma