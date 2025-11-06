Bírálják az önkormányzatok a községi közmunka büntetésként való alkalmazását

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) bírálja a belügyminisztérium tervét, hogy büntetési formaként bevezeti a községi közérdekű munkavégzést. Az ÚMS jelenleg a szervezet tagjainak észrevételeit összegzi.

A fő problémának azt tartják, hogy az önkormányzatok további feladatokat kapnak, anyagi fedezet nélkül – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daniela Piršelová.

„A javaslat szerint közigazgatási szerv döntene a községi közmunka kiszabásáról, sőt fiatalkorúaknál a gyámhatóság. A városnak vagy a falunak kell biztosítania a közmunkavégzés feltételeit. Bár ezek a ‚munkások‘ nem kapnának fizetést, minden mást a községnek kell biztosítania, beleértve a felügyeletet és az adminisztrációt”

– tette hozzá Piršelová.

Úgy véli, sok település ezt nem tudja megoldani, és helyteleníti, hogy az önkormányzatok átnevelő intézetként működjenek. Észrevételeiket közlik a tárcaközi egyeztetés során.

A belügyminisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a tervezetet, amely egyebek mellett kisebb községi közmunkákkal helyettesítené a pénzbírságokat.

TASR/Felvidék.ma