Home Itt és Most Bírálják az önkormányzatok a községi közmunka büntetésként való alkalmazását
Itt és Most

Bírálják az önkormányzatok a községi közmunka büntetésként való alkalmazását

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) bírálja a belügyminisztérium tervét, hogy büntetési formaként bevezeti a községi közérdekű munkavégzést. Az ÚMS jelenleg a szervezet tagjainak észrevételeit összegzi.

A fő problémának azt tartják, hogy az önkormányzatok további feladatokat kapnak, anyagi fedezet nélkül – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daniela Piršelová.

„A javaslat szerint közigazgatási szerv döntene a községi közmunka kiszabásáról, sőt fiatalkorúaknál a gyámhatóság. A városnak vagy a falunak kell biztosítania a közmunkavégzés feltételeit. Bár ezek a ‚munkások‘ nem kapnának fizetést, minden mást a községnek kell biztosítania, beleértve a felügyeletet és az adminisztrációt”

– tette hozzá Piršelová.

Úgy véli, sok település ezt nem tudja megoldani, és helyteleníti, hogy az önkormányzatok átnevelő intézetként működjenek. Észrevételeiket közlik a tárcaközi egyeztetés során.

A belügyminisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a tervezetet, amely egyebek mellett kisebb községi közmunkákkal helyettesítené a pénzbírságokat.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico elmondta, hogy a kormány is készül november...

A Smer-SD szerint a PS-t választotta a KDH...

Richard Raši házelnök Brüsszelben tárgyal Roberta Metsolával

Nem veszik el tőlünk a novembert! címmel tüntetni...

Ezentúl vízum nélkül utazhatunk a Lesothói Királyságba

Peter Pellegrini aláírta az oktatási törvénycsomagot

Fico szerint a V4-es együttműködés fontos feltétele Szlovákia...

Megszületett a határozat Peter Kotlár beadványa ügyében

Január 26-án kezdődik a tárgyalás a Kuciak-gyilkosság ügyében

A Hlas-SD szerint minél hamarabb bizalmi szavazást kell...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma