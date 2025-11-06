Fico elmondta, hogy a kormány is készül november 17-re

A kormány készül november tizenhetedikére, a szabadságért és a demokráciáért vívott harc napjára – jelentette be Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök.

Úgy fogalmazott, a koalíciós tanács hétfőre (november 10.) tervezett ülésén minden bizonnyal észszerű politikai döntések fognak születni.

„Nem könnyű, mert a kormánykoalíció rendkívül bonyolult politikai mechanizmus, de tele vagyok energiával, és várom, hogy találkozhassunk önökkel”

– üzente a lakosságnak a közösségi hálón közzétett videóban a miniszterelnök. 2001 óta november 17. munkaszüneti nap volt Szlovákiában, ez a szabadságért és demokráciáért vívott harc napja, a bársonyos forradalomra emlékezünk ilyenkor.

A konszolidációs csomag elfogadása óta ez a nap már nem munkaszüneti nap, az erről szóló döntést szeptember 24-én fogadta el a parlament. Az ellenzék és civil szervezetek is rendezvényekkel készülnek erre a napra, és több intézmény és iskola is bejelentette, hogy november 17-én szabadnapot ad az alkalmazottaknak és a diákoknak.

TASR/Felvidék.ma