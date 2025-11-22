Harangáldás és lélekemelő ünnep a csallóközcsütörtöki Szent Jakab-templomban

November 22-én, szombaton ünnepélyes eseményre gyűltek össze a hívek Csallóközcsütörtökben, a Szent Jakab-templomban, ahol felavatták és megáldották a kiöntött, új harangokat. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Mons. Stanislav Zvolenský, a Pozsonyi Főegyházmegye érseke volt. A szertartás számos egyházi és közéleti személyiség jelenlétében került bemutatásra.

Az ünnepséget a helyi Szent Jakab Plébánia és Csallóközcsütörtök Község Önkormányzata közösen szervezte, egy olyan jubileumi év végpontjaként, amelynek középpontjában Náray György kanonok életművének tisztelete állt. A XVII. század kiemelkedő egyházi személyisége 350 évvel ezelőtt kezdte meg szolgálatát Csallóközcsütörtökben – liturgikus öröksége pedig máig meghatározó, hiszen közel száz egyházi ének szerzőjeként az összmagyar egyházzene egyik legtermékenyebb alkotójaként tartják számon.

A jubileum méltó megünnepléseként a plébánia és a község azt a célt tűzte ki az idei évre, hogy egy új, öt harangból álló harangjátékot hozzon létre. A kezdeményezés közvetlen előzménye az volt, hogy a templom 1484-ben, Mátyás király uralkodása idején készült „agg harangját” – műszaki állapota miatt – le kellett cserélni. Ekkor született meg az az elhatározás, hogy 2025-ben négy új harangot öntessenek, amelyek egy meglévő haranggal együtt egy teljes, új harangjátékot alkotnak majd.

A közösség összefogásának eredményeként július 26-án már sor került az új Szent Jakab-harang megáldására, most pedig – november 22-én – további három harang csatlakozott hozzá:

Szent István és Szent Imre harang,

Szent László és Szent Erzsébet harang,

Szent Mihály és Szent György harang.

A harangok ünnepélyes felavatása az idei szentévhez is kapcsolódott, valamint Náray György emlékéhez, akinek liturgikus öröksége a mai napig él az egyházi gyakorlatban.

A szentmise elején Masicza Róbert helyi esperesplébános atya köszöntötte a híveket, a vendégeket és Mons. Stanislav Zvolenský érsek atyát, kiemelve, hogy a szentév végéhez közeledve különösen jelentős ez az ünnep a község életében. Röviden bemutatta az új harangok lelki üzenetét: Szent István és Szent Imre harangja a keresztény identitást és a nemzeti egységet, Szent László és Szent Erzsébet harangja az irgalmasságot és a szolgáló szeretetet, míg Szent Mihály és Szent György harangja a bátorságot és a lelki éberséget jelképezte.

Az atya hangsúlyozta, hogy az új harangok a nyáron megáldott Szent Jakab-nagyharanggal együtt alkotják a templom új harangjátékát, amely tisztelgés Náray György öröksége előtt.

A szentmise kezdetén Mons. Stanislav Zvolenský érsek atya magyarul is köszöntötte a jelenlévőket, és a liturgia több részét szintén magyar nyelven végezte, kifejezve ezzel tiszteletét a helyi közösség iránt.

A szentmise homíliájában Zvolenský érsek a harangok lelki üzenetére irányította a figyelmet. Mint fogalmazott, a harangok hangja belső tartalommal bír: a harangok Isten felé irányuló, áhítatos szándékkal készültek, ezért megszólalásuk önmagában imádság.

Kiemelte, hogy a harangok egyszerre hívnak az imára, vigasztalnak szomorúság idején, és a feltámadás reményére emlékeztetnek. Hangsúlyozta, hangjuk arra biztat, hogy a földi gondok között is „emeljük fel tekintetünket Istenhez”. Hozzátette: a harangok lelki üzenetei hosszú időkre szólnak, és segítik a belső imát, s hosszú időkre őrzik a közösség hitét és reményét.

Az érsek atya a homíliája végén köszönetet mondott mindazoknak, akik a harangok elkészültét támogatták. A szertartás végén pedig ünnepélyesen megáldotta az új harangokat, Isten oltalmába ajánlva azok szolgálatát és lelki küldetését.

A szentmise végén Masicza Róbert atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep méltó lebonyolításához. Megköszönte az oltárnál szolgálatot teljesítő paptestvérek és Zvolenský érsek atya jelenlétét, az énekkar közreműködését, valamint mindazok segítségét, akik a szervezésben, a díszítésben és a liturgia előkészítésében részt vettek.

Ezt követően Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere és a Magyar Szövetség alelnöke szólt a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva háláját mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep létrejöttéhez. Mint kiemelte, a harangok megszületése a közösség összefogásának erejét bizonyítja, és a falu megmaradásába, jövőjébe vetett hitet fejezi ki.

Felidézte a harangok történelmi szerepét, s rámutatott: ma, amikor új harangok szólalhatnak meg, a közösség értékei és identitása is megerősödik. Háláját fejezte ki az adományozóknak, támogatóknak, az egyházi és világi segítőknek, akik lehetővé tették a harangok és a harangjáték megvalósulását. Mint fogalmazott, ez a történelmi pillanat hosszú időre meghatározza a település lelki arculatát.

Az ünnepség méltó zárásaként felcsendült mások mellett a magyar himnusz is, majd a meghívott vendégeket ünnepi fogadásra várták a helyi kultúrházban. Az esemény méltóságteljes és szívet melengető hangulatával valóban emlékezetes pillanatot teremtett a közösség életében.

