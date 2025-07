A harangok varázsa – Ünnepi falunap Csallóközcsütörtökben

A Szent Jakab-harang ünnepélyes megáldásával vette kezdetét július 26-án a CHETHURTUC 2025 rendezvény, amely Csallóközcsütörtök közössége számára egyházi, történelmi és közösségi szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A Szent Jakab-napi ünnepségsorozat keretében megrendezett falunap minden évben különleges esemény Csallóközcsütörtök közössége számára, hiszen nemcsak a helyi hagyományok ápolását szolgálja, hanem lehetőséget teremt az összetartozás megerősítésére, az ünneplésre és az értékek közös megélésére is.

Történelem és hit találkozása – július 22. varázsa

Pontosan 28 évvel Hunyadi János nándorfehérvári győzelme után, 1484. július 22-én emelték helyére a község első harangját, az úgynevezett aggharangot. Ez a dátum nem véletlenül esett erre a napra: a győzelem, amely megvédte Európa keresztény jellegét, ihlette III. Callixtus pápát arra, hogy bullában rendelje el a déli harangszót. Ezt a bullát később VI. Sándor pápa 1500-ban megújította.

A harangszó így nemcsak imára hív, hanem évszázadokon átívelő üzenetet hordoz: a kereszténység védelme és az összetartás minden korban fontos.

Napra pontosan évszázadokkal később, 2025-ben, éppen július 22-én érkezett meg Csallóközcsütörtökbe az új harang.

Az ünnepi szentmisével egybekötött harangszentelésre 2025. július 26-án, a Szent Jakab-napi ünnepségsorozat keretében került sor a Szent Jakab templomban.

Híd a múlt és a jövő között

Masicza Róbert, csallóközcsütörtöki esperes-plébános ünnepi beszédében kiemelte, hogy különös jelentősége van ennek az ünnepnek, mivel az új harang nem pusztán egy liturgikus eszköz, hanem egy híd a múlt és a jövő között:

„Egy új hang szólal meg benne, amely a régi szeretetet és örökséget viszi tovább.”

Mint elmondta, a régi harang átélte a történelem viharait, háborúkat, üldöztetéseket, békés időket, és mindig ott volt, amikor imára hívta a híveket.

„Az aggharang csodával határos módon túlélte a történelem viharait. Tiszteletadásként a templomi múzeumban kap helyet, ahol az utókor is megcsodálhatja, és tanulhat belőle. A stafétát pedig most az új harang veszi át, amely – ahogy ideje – hirdetni fogja Isten cselekedeteit Csallóköz földjén, a Duna és a Felső-Csallóköz vizei között fekvő községünkben” – mondta Masicza Róbert.

A harang Krisztus hangja – de valójában az egész falu szíve is

Szól örömben és gyászban, szól az Úr angyalának órájában, a szentmise kezdetén, szól a mezők munkásainak, az időseknek, a gyermekeknek, s azoknak is, akik már csak lélekben lehetnek itt velünk.

Szent Jakab apostol, akinek nevét a templom is viseli, nemcsak az apostolok egyike, hanem a zarándokok védőszentje.

„Mi is zarándokok vagyunk e földi élet útján – és miközben haladunk előre, a harang hangja emlékeztet minket arra, hogy Isten velünk van, és mindig közösségbe hív – hittel, szeretettel” – emlékeztetett az esperes-plébános.

Az ünnepségre elfogadta a meghívást Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, aki ekképp osztotta meg ünnepi gondolatait:

„Ez a mai nap különös örömünnep számunkra, hiszen templomunk búcsúját ünnepeljük – nem is akármelyik szentről, hanem Szent Jakabról, az apostolok egyikéről, egy híres és nagy tiszteletnek örvendő szentről. Egy harang nemcsak eszköz, hanem a közösség hangja: hívja az embereket az Isten házába, megszólal öröm és gyász idején, és időnként figyelmeztet is, ha veszély közeleg. Amikor a harang – vagy akár a harangok – megszólalnak, a lelkünk is mozdul: lehet, hogy éppen örömre indít bennünket, de lehet, hogy gyászt idéz fel. Ezekben a pillanatokban is ott van velünk az Úristen irgalma, kegyelme, szeretete és jósága” – mondta, majd megáldotta az új harangot.

A harangavató szertartáson elhangzott gondolatok szerint:

„A harangok szorosan összefüggnek Isten népének életével. Hangjuk jelzi az imádság idejét, összegyűjti a híveket a liturgikus cselekményekre, és figyelmeztet a közösséget érintő jelentős eseményekre – legyen az örömteli vagy fájdalmas.

Vegyünk részt e szertartáson áhítattal és nyitott szívvel, hogy amikor meghalljuk a harangok szavát, jusson eszünkbe: egy család vagyunk, és Krisztusban való egységünket minden megszólalásával erősítsen bennünket.

A hívek harangját továbbiak követik, készül a harangjáték

Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere az új harangról a hírportálunknak elmondta,

hogy a csallóközcsütörtöki plébánia hivatala és az önkormányzat együttműködésével olyan

harangjáték épül az idei évben, amely községi szinten egyedülálló.

„Ennek első lépcsője az 1484-ben kihelyezett, Mátyás korabeli harangunk cseréje. A több

mint 530 éves harang már nem működött megfelelően, ezért döntöttünk úgy, hogy új harangot

öntetünk. Ez a Szent Jakab harang több mint 300 kilogramm, és a hétvégi Szent Jakab-napi

ünnepségsorozat részeként került felszentelésre” – nyilatkozta.

Megtudtuk azt is, hogy ez az első harang a hívek adományaiból készült, és a további három harang öntése is folyamatban van, köszönhetően többek között a Miniszterelnökség- Magyarország Kormánya, a Slovnaft vezetősége, a Magyar Országgyűlés, az önkormányzat, valamint helyi nagyvállalkozók támogatásának.

Náray Györgynek is emléket állítanak

A cél, hogy az év végén novemberben a harangjáték teljes egésze, amely a Náray György

nevét viseli majd – tisztelegve az egykori csallóközcsütörtöki plébános és későbbi esztergomi

kanonok előtt – elkészüljön.

„Náray György 350 éve kezdte szolgálatát községünkben és liturgikus zeneszerzőként,

versíróként és krónikaíróként is maradandót alkotott. Az ő munkássága előtt is tisztelgünk a

harangjátékkal, hiszen a 350 éve elvégzett közösségépítő tevékenysége nemcsak a

közösségben, de az egyházi vonalon is maradandó nyomot hagyott” – fűzte hozzá Őry Péter

polgármester.

A tervek szerint a mai szentelést követően bevárják a további három harang elkészültét,

miközben a továbbiakban is zajlik a toronyban a harangjáték és az ácsmunkák előkészítése

– ez ugyanis egy összetett és időigényes folyamat. Ha minden a tervek szerint halad, az év

végére a nagyharang már működőképes állapotban lesz.

Este folytatódik a falunapi program

A mai nap további programjára szeretettel várják az érdeklődőket.

17.00 – Ringató foglalkozás – Családi zenés foglalkozás kisgyermekeknek

17.30 – Csill & Dance moderntánc

18.30 – Csallóközcsütörtöki Daloskör

19.00 – Fein Schmeckers music band

21.00 – Band Of Streets

22.00 – KARTHAGO koncert

23.00 – 03.00 – DJ HAMAR

Emellett újra útra kel a „CHETHURTUC kisvonat”, amely 17.30 órától – 20.30 óráig várja az

utazókat. Útvonal: Nagypark – Fő utca – Erzsébeti utca – Fundus – Somorjai út – Nagypark.

Felszállóhely: Nagypark

